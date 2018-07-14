«8 آلاف كيلو» بـ 8 آلاف دولار!



تاريخ النشر: الأحد 15 يوليو 2018 موسكو (رويترز) توجه المشجع الكرواتي دبرافكو فلاجر إلى روسيا بالسيارة لدعم منتخب بلاده في كأس العالم، لكنه عاد من منتصف الطريق، بعدما حاول دون جدوى عبور شبه جزيرة القرم. ونتيجة لذلك، فاتته مباراة كرواتيا بدور الثمانية ضد روسيا يوم السابع من يوليو، لكن تقدم الفريق إلى المباراة النهائية منحه فرصة لإعادة ترتيب خططه والتوجه إلى روسيا مرة أخرى. وانطلق الرجل البالغ من العمر 51 عاماً وثلاثة من أصدقائه في رحلة امتدت ألفي كيلومتر داخل عربة فان، على أمل حضور مباراة دور الثمانية بملعب منتجع سوتشي الواقع على البحر الأسود. لكن، وبعد اجتياز المجر ورومانيا ومولدوفا، توجهوا إلى جنوب أوكرانيا لكنهم لم يتمكنوا من العبور إلى شبه جزيرة القرم، وفاتتهم المباراة. والعبور إلى القرم التي اندمجت بشكل فعلي في روسيا عملية معقدة تستلزم إذناً مسبقاً من كييف وموسكو. وقال فلاجر: لم نكن نعرف بذلك، استغرقنا ثلاثة أيام تقريباً. وبدّل الأربعة تذاكر دور الثمانية بتذاكر مباراة الدور قبل النهائي على أمل صعود كرواتيا على حساب روسيا، وعادوا بالسيارة إلى ديارهم في رحلة ذهاب وعودة، امتدت لمسافة 4000 كيلو متر. وحجزوا رحلة طيران إلى موسكو وقطعوا نفس الرحلة «4 آلاف كيلو» لمتابعة مباراة الدور قبل النهائي ضد إنجلترا، وبقوا بعدها في موسكو على أمل شراء تذاكر المباراة النهائية ضد فرنسا اليوم. وجلس فلاجر وأصدقاؤه على الرصيف وهو يضع لافتة مثبتة في قبعته تقول «نحتاج تذاكر»، وواجهوا أسعارا باهظة وقال فلاجر لرويترز «إنها مرتفعة الثمن حاليا طلبوا 2000 دولار وهذا كثير، نحن أربعة ويعني ذلك 8 آلاف، يمكننا شراء سيارة بهذا المبلغ».