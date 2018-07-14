فرنسا و كرواتيا.. «قمة الأحلام»!

موسكو (د ب أ)

تصل بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا إلى محطتها الأخيرة اليوم، بإقامة المباراة النهائية بين المنتخب الكرواتي الذي يحلم بالانضمام إلى قائمة أبطال المونديال، ونظيره الفرنسي الذي يسعى للتتويج بلقبه الثاني في البطولة، وهو ما يحسم على ملعب استاد «لوجنيكي» بالعاصمة الروسية موسكو.

وحقق المنتخب الكرواتي، الذي شارك في المونديال للمرة الأولى بعد استقلال بلاده عبر نسخة 1998 بفرنسا، إنجازاً غير مسبوق بالفعل في تاريخه بالوصول إلى النهائي، والآن ارتفع سقف طموحه وبات يحلم باللقب.

ولم يكن طريق المنتخب الكرواتي ممهداً، حيث انتزع بطاقة التأهل لنهائيات المونديال عبر خوض ملحق فاصل، كما بات أول منتخب في تاريخ المونديال يصل للنهائي بعد ثلاث مباريات متتالية شهدت جميعها وقتاً إضافياً، في أدوار الستة عشر والثمانية وقبل النهائي.

ونجح زلاتكو داليتش، المدير الفني للمنتخب الكرواتي، في استعادة أمجاد جيل نجم الهجوم السابق دافور سوكر ورفاقه، الذي كان قد وصل إلى المربع الذهبي في مشاركته الأولى بالمونديال عام 1998 قبل أن يخسر أمام فرنسا التي توجت باللقب حينها على أرضها.