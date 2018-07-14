المناخ الاستثماري بالإمارات يحفز على النمو والاستمرار

حوار: فهد الأميري

قال زايد البداد، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات البداد، إن المناخ الاستثماري في دولة الإمارات العربية المتحدة، يمتاز بمجموعة من المقومات المحفزة بدءاً من البنية التحتية المتطورة والبيئة التشريعية والقانونية المحفزة على النمو والاستمرار، فضلاً عن السياسات والمبادرات الحكومية في هذا السياق، على النحو الذي انعكس إيجابياً على أعمال مختلف الشركات العاملة في الدولة، ومن ضمنها بطبيعة الحال «البداد» التي تشهد نمواً متزايداً في أعمال مصانعها عاماً بعد عام، معرباً عن ثقته بالآفاق الإيجابية لاقتصاد الإمارات، والمناخ المريح الذي توفره للاستثمار واستمرار نموه على نحو كبير.

وأضاف في حواره مع «الاتحاد» أنه خير دليل على الثقة بالمستقبل في الاقتصاد الإماراتي، هو مواصلة إطلاق المجموعة لمشاريع وشركات جديدة انطلاقاً منها، وكان آخرها شركة «البداد للمناسك» المختصة عالمياً بتوفير المباني الجاهزة والقاعات المتنقلة لحملات الحج، وإدارة مرافقها وتأمين جميع الخدمات اللوجستية الخاصة بها ومستخدميها، بالإضافة إلى قيام المجموعة هذا العام بإطلاق علامتها التجارية الجديدة «واحة البداد» التي تهتم بتقديم واحد من أفخر مجمعات التخييم في العالم والأولى من نوعها في المنطقة.

وأكد زايد أن المنتج الوطني الإماراتي على مستوى عالٍ من الجودة والكفاءة وينافس منذ مدة طويلة المنتجات العالمية، وذلك الحضور المتميز له عالمياً هو ثمرة من ثمرات سياسة التنويع الاقتصادي التي تبنتها الحكومة الإماراتية مبكراً، والتي جعلت من دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً فريداً في النمو الاقتصادي المستدام المدفوع بالابتكار والإنتاجية المرتفعة لكل من رأس المال والعمالة، والمدعم ببيئة هي الأكثر سهولة في ممارسة الأعمال.

وقال: نحن في «البداد»، التي انطلقت من فرعها الأول في أبوظبي عام 1971، نعتز بمساهمتنا في المسيرة الرائدة للصناعة الإماراتية في العالم، عبر نخبة من أهم المنتجات في عالم القاعات المتنقلة والمباني الجاهزة والخيام المستخدمة لكل الأغراض، ويسعدنا أن ننطلق بها من مصانعنا في الإمارات نحو العالم.