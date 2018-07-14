«كهرباء دبي» تتواصل مع المتعاملين إلكترونياً



تاريخ النشر: الأحد 15 يوليو 2018 دبي (الاتحاد) تستخدم هيئة كهرباء ومياه دبي قنوات التواصل الاجتماعي لاستقبال استفسارات وملاحظات وآراء المتعاملين والجمهور لتحسين مستوى الخدمات وإسعاد المتعاملين والمعنيين، كما تستفيد الهيئة من أدوات التواصل الاجتماعي للتعريف ببرامجها ومبادراتها ومشروعاتها وخدماتها الذكية وحملاتها الخاصة بالترشيد، فضلاً عن تعزيز الوعي البيئي ونشر ثقافة الاستدامة. قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تعد قنواتنا الرسمية للتواصل الاجتماعي أدوات رئيسة للتواصل البناء مع المتعاملين والاستماع لمقترحاتهم وآرائهم لتحقيق سعادتهم وسعادة المجتمع ككل، وتحقيق رؤية الهيئة في أن تكون مؤسسة مستدامة مبتكِرة على مستوى عالمي».