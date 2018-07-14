ترامب يتعهد باتفاق تجاري «عظيم» مع بريطانيا

إنجلترا (رويترز)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، إن بإمكان الولايات المتحدة وبريطانيا التوصل لاتفاق تجاري «عظيم» بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وكال المديح لرئيسة الوزراء تيريزا ماي في تغير مفاجئ عن تصريحات أدلى بها قبل ساعات، قال فيها إن استراتيجيتها ستقضي على أي فرصة لإبرام اتفاق كهذا. وتسبب ترامب في صدمة للمؤسسة السياسية في بريطانيا عندما انتقد خطط ماي التي تتركز على العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد انسحاب بلادها من التكتل في مارس المقبل. وفي مقابلة صحفية نُشرت قبل ساعات فقط من محادثاته مع ماي قال ترامب إن استراتيجيتها «ستقتل» أي فرصة لإبرام اتفاق تجاري، وقال إنها لم تستمع لنصيحته بشأن كيفية التفاوض مع الاتحاد الأوروبي. وقال إن العلاقات لم تكن أبدا بتلك الخصوصية بين البلدين وإن أي انتقاد نقل عن لسانه لها هو «أخبار مزيفة».

وأضاف ترامب «بمجرد انتهاء عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي... لا أعلم ما الذي سيفعلونه، لكن أيا كان ما ستفعلونه فلا بأس به.. هذا قراركم».