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يقود دراجته 300 ميل عائداً لبلده لكن في الطريق الخطأ
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تاريخ النشر: الجمعة 27 يناير 2017

الاتحاد نت

قرر مهاجر صيني فقير العودة إلى بلاده لقضاء عطلة العام القمري الجديد، لكن لأنه لا يملك ثمن تذكرة القطار فقد عزم على قطع أكثر من 300 ميل راكباً دراجته قبل أن يدرك في نهاية المطاف أنه يسير في الاتجاه الخاطئ.

وظل الرجل يقود راجته على مدار 30 يوماً من مقاطعة شاندونغ شرقي الصين حيث مكان عمله معتقداً أنه يتجه شمالاً في رحلة طولها ألف ميل إلى منزله في هيلونغ جيانغ.

لكن الرجل كان بالفعل يتجه جنوباً وأوقفته شرطة المرور بسبب قيادته الدراجة على طريق سريع في مقاطعة آنهوي في وسط شرق الصين بعدما كان قد قطع 310 أميال في الاتجاه الخاطئ.

ونقلت صحيفة «التلغراف» البريطانية، عن وسائل إعلام صينية قولها إن معظم من سألهم الرجل عن الطريق خلال الرحلة ضللوه وأرشدوه للاتجاه الخطأ وأنه قضى ليالي السفر الباردة في مقاهي الإنترنت.

     
 

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