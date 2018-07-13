اعتقال 48 عنصراً من «داعش» غربي الموصل

الموصل (د ب ا)

أعلنت قيادة شرطة نينوى أمس اعتقال 48 عنصراً من خلايا تنظيم (داعش) الإرهابي في محور غربي الموصل. وقال الرائد محسن علي، «إن عناصر استخبارات شرطة نينوى اعتقلت بعد ظهر الجمعة 48 عنصراً من خلايا تنظيم داعش الإرهابي، بناء على معلومات أفادت بوجودهم داخل مناطق الهرمات ومشيرفة الغربية في منازل متروكة من محور غربي الموصل».

وأضاف علي أن «القوات الأمنية طوقت المنطقتين ودهمتهما، وتمكنت من اعتقال 48 عنصرا كانت بحوزتهم أسلحة خفيفة تمت مصادرتها بالحال، واقتادتهم إلى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهم، وتقديمهم للقضاء العراقي».