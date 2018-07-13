نتائج العد اليدوي للانتخابات بأربيل والسليمانية مطابقة للعد الإلكتروني

أربيل (وكالات)

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أمس، عن نجاح عملية العد والفرز اليدوي لصناديق اقتراع السليمانية وأربيل، ومطابقة نتائجها للعد الالكتروني.

وقال القاضي ليث حمزة في مؤتمر صحفي عقده في مدينة اربيل، إن عملية العد والفرز لصناديق محافظتي السليمانية واربيل تمت من دون أية مشاكل تذكر، مشيراً الى أن العملية جرت بحضور ممثلين عن الامم المتحدة. وأضاف حمزة أن عملية العد والفرز اليدوي في هاتين المحافظتين جرت بصورة مستقلة وشفافة دون تدخل الأطراف السياسية، لافتاً الى أن الأمم المتحدة أشرفت على العملية التي مثلت التعايش السلمي بين جميع الأطراف. وأوضح أن عملية عد وفرز صناديق الاقتراع في مدينة اربيل قد انتهت اليوم، مؤكداً أن نتائج العد والفرز اليدوي كانت مطابقة لنتائج العد الإلكتروني.

وتقتصر عملية إعادة الفرز اليدوي على المحطات الانتخابية التي تحوم حولها شبهات بالتلاعب والتزوير. وانطلقت العملية في 4 يوليو الجاري من بلدة داقوق الواقعة في جنوب كركوك، ثم توسعت لتشمل ست محافظات، ومنها السليمانية في إقليم كردستان. وجرت الانتخابات النيابية العراقية في 12 مايو الماضي، لكن الجدل الذي أثير حول نزاهة العملية الانتخابية ودعاوى التلاعب بنتائج الانتخابات وتزويرها آخر تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.