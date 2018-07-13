«الأم الخارقة».. تتحدى الزمن

لندن (أ ف ب)

ستكون الأميركية سيرينا وليامز اليوم أمام فرصة إحراز لقبها الثامن في بطولة ويمبلدون الإنجليزية لكرة المضرب، ومعادلة الرقم القياسي في البطولات الأربع الكبرى المسجل باسم الأسترالية مارجريت كورت برصيد 24 لقبا.

وتلتقي سيرينا، المصنفة أولى في العالم سابقاً وفي المركز الـ 25 في البطولة الحالية، مع الألمانية انجيليك كيربر الثانية عشرة، في إعادة لنهائي البطولة بينهما عام 2016 الذي انتهى لصالح الأميركية. ويأتي تأهل سيرينا «36 عاما» الملقبة بالأم الخارقة إلى النهائي العاشر لها في ويمبلدون بعد 10 أشهر على وضعها مولودتها الأولى.

وتغلبت الأميركية في نصف النهائي بسهولة على الألمانية جوليا جورجيس 6-2 و6-4، في حين فازت كيربر على اللاتفية يلينا أوستابنكو 6-3 و6-3.

وتخوض سيرينا نهائي إحدى بطولات الجراند سلام للمرة الثلاثين في مسيرتها الزاخرة بـ 23 لقبا أحرزتها جميعها في حقبة تطبيق نظام الاحتراف، بينما يعود بعض ألقاب الأسترالية كورت إلى ما قبل البدء به عام 1968.