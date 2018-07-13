كونتي خارج أسوار تشيلسي

لندن (أ ف ب)

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم الانفصال عن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي الذي قاده إلى لقب الدوري المحلي في الموسم ما قبل الماضي، وسط ترجيحات بأن يستعين بخدمات مواطنه ماوريتسيو ساري.

وقال تشيلسي في بيان رسمي: قرر نادي تشيلسي وانطونيو كونتي وضع حد للتعاون بينهما، وتابع: نتمنى لانطونيو الكثير من النجاح في باقي مسيرته.

وأوضح النادي الإنجليزي أيضاً «في الموسم الذي أحرز فيه تشيلسي اللقب، فانه حقق رقماً قياسياً بـ 30 فوزاً في 38 مباراة، مع رقم قياسي للنادي بتحقيق 13 فوزاً متتالياً في البطولة.

وقاد كونتي «48 عاماً» تشيلسي إلى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم قبل الماضي، الذي كان الأول له على رأس الإدارة الفنية للفريق اللندني، وإلى إحراز كأس إنجلترا بفوزه على مانشستر يونايتد 1-صفر في مايو الماضي، لكن الفريق حل خامساً في ترتيب البطولة الماضية وفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. وكما حصل مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو «يشرف على مانشستر يونايتد حاليا» الذي قاد تشيلسي للمرة الثانية وأحرز معه اللقب في 2015 قبل أن يقال من منصبه في الموسم التالي، فان كونتي عانى أيضاً من لعنة الموسم التالي لإحراز اللقب برغم أن عقده يستمر حتى العام المقبل.