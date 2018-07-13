«دولي» الملاكمة يقرر: انتخابات «التنفيذي» في روسيا نوفمبر المقبل

أمين الدوبلي (أبوظبي)

قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للملاكمة إجراء انتخابات المكتب التنفيذي نوفمبر المقبل في روسيا، لاختيار أعضاء جدد، جاء ذلك في ختام اجتماعات المكتب التي عقدت على مدار يومين في فندق بارك روتانا أبوظبي برئاسة غفور رحيموف رئيس الاتحاد، وحضور كل الأعضاء ورؤساء الاتحادات القارية.

وتم الاطلاع على التقرير الشامل الذي قدمه غفور رحيموف والخاص بجهود التطوير الإداري والهيكل التنظيمي للاتحاد، وكذلك المفاوضات مع الدائنين، وتقرر تفويض الرئيس في مواصلة الجهود في المرحلة المقبلة بهدف تحسين صورة الاتحاد وإخراجه من عثرته التي تسببت في إقالة الرئيس السابق.

من ناحيته، أكد أنس العتيبة رئيس اتحاد الإمارات عضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الدولي والآسيوي، أن الاجتماع حظي بأهمية قصوى، حيث استعرض تطور العلاقة بين الاتحاد الدولي وبين اللجنة الأوليمبية الدولية، والتأكد من الوصول إلى قواسم مشتركة تدفع بتطور العلاقة بين الجهتين وتحسنها، لأجل وصولها إلى مرحلة متقدمة، في سبيل رفع الحظر المالي عن الاتحاد الدولي، مشيراً إلى أنه تم طي صفحة الماضي بانتخاب الرئيس الحالي غفور رحيموف مطلع العام الجاري، وتوجيه كل الجهود لتصويب المسار واستعادة الثقة لدى اللجنة الأولمبية الدولية.

وقال: سوف أترشح لانتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي التي ستجرى في روسيا، وسأبذل جهداً كبيراً في المرحلة المقبلة لنيل هذا المقعد الدولي الكبير الذي سيخدم رياضة الملاكمة في الإمارات والخليج وآسيا، وبالتأكيد أحتاج إلى دعم حكومي في هذا الاتجاه، وكلي ثقة بأنني سأحصل عليه من كل الجهات المعنية خاصة أن ذلك يتفق مع توجهاتنا الرياضية الخاصة بتطوير الكوادر واحتلالها المناصب الدولية سواء في الإدارة أو التدريب أو التحكيم أو التنظيم، ولابد أن نعترف بأن المهمة لن تكون سهلة، وتحتاج إلى تكثيف الجهود في عدة اتجاهات.

وأضاف: انتخابات الاتحادات القارية سوف تعقد بعد انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، وسوف نرى من خلالها المنصب الذي سأتقدم له على المستوى الاتحاد القاري، ولدينا نية للدخول على منصب قيادي في الاتحاد القاري، ولا شك أن الفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي تعد مؤشراً مهماً للفوز أيضاً بالمنصب القيادي على المستوى القاري.وتابع: سعداء للغاية بنجاح اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي في أبوظبي، والذي يعزز مكانة رياضة الإمارات، وثقة العالم فينا، ولا سيما أن الإمارات أصبحت مركز اتخاذ القرار في الاتحاد الدولي للملاكمة على مدار العام الماضي من خلال استضافتها للجمعية العمومية غير العادية التي انتخبت الرئيس الجديد، ووضعت محاور وقواعد العمل للخروج من الأزمة التي عانى منها الاتحاد الدولي، والتي تسببت في ارتباك العلاقة مع اللجنة الأولمبية الدولية.

وأوضح «سوف أتواصل مع الأخوة في البحرين لتسريع الخطى في إنهاء إجراءات إشهار اتحادهم قبل انتخابات المكتب التنفيذي، وخلال المدة التي منحت لهم وهي شهر، حتى تكون البحرين ضمن الجمعية العمومية، ولا شك أننا مستفيدون من الاقتراب من الاتحاد الدولي في المرحلة الأخيرة، حيث إنه تم ترشيح حكمنا الدولي عمر الجابري للإشراف على الحكام في أولمبياد الشباب بالأرجنتين أكتوبر المقبل، كما أن حكمنا سلطان الوالي حصل على دورة تدريبية أخيرة «نجمة 3» من تايلاند ويسير هو الأخر على الطريق الصحيح، ولدينا مدرب دولي مواطن يقود المنتخب حالياً هو مجمد مصبح الشبلي، وهو أول مدرب يحصل على الرخصة الدولية في الخليج، ولديه خبرة مميزة في مجال التدريب حالياً، ونعمل باستمرار على تطوير كوادرنا، ولن يفوتني هنا أن أشكر منظومة الاتحاد الداخلية على النجاح الكبير في تنظيم هذا المؤتمر والذي نجح بامتياز بشهادة كل الحضور».

وقال: لدينا 4 أسماء مرشحة للمشاركة في منافسات بطولة آسياد جاكرتا سلطان النعيمي، وفهد البلوشي، وماجد النقبي، وهم جميعاً من أبناء مشروع البطل الأولمبي الذي أطلقناه الموسم الماضي، ويستهدف التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، والسعي لتحقيق إنجازات قارية وعالمية على المستويات كافة بعد ذلك.