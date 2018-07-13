سفير الصين: رؤيتنا واحدة.. والإمارات تمتلك مقومات حياة رائعة

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

أكد السفير ني جيان، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، أن زيارة فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ، التي ستبدأ الخميس، تضيف المزيد من المتانة والقوة إلى العلاقات المتميزة بين الصين والإمارات، والتي وصفها بالعلاقات الاستراتيجية الشاملة، مشيراً إلى أن الزيارة تأتي بعد آخر زيارة رسمية منذ 30 سنة، حيث كانت الزيارة الأولى لرئيس صيني إلى الإمارات عام 1989.

وأضاف، أن الصين لديها اهتمام كبير بمعرض «إكسبو 2020»، مشيراً إلى أن بلاده تعمل على أن يكون لها الجناح الأكبر بين العارضين في هذا الحدث المهم.

وقال سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة في مؤتمر صحفي عقده أمس، بمقر السفارة بأبوظبي: «العلاقات مع دولة الإمارات تتمتع بالعمق والقوة، وهي الأكثر نجاحاً في منطقة الشرق الأوسط، كما أنها علاقات وطيدة وتشمل أوجهاً عدة منها: العلاقات السياسية، حيث لدينا وفود رفيعة المستوى تقوم بتبادل الزيارات بين البلدين كل عام من أجل عقد الاجتماعات خلال عدة سنوات مضت، وأيضاً الرئيس شي لديه علاقات صداقة قوية مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة». وأضاف: «العلاقات الاقتصادية قوية بين البلدين، حيث بلغ حجم التجارة نحو 41 مليار دولار أميركي في عام 2017، وتعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري واقتصادي للصين، والصين لها استثمارات في العديد من القطاعات، علاوة على العلاقات الثقافية بين البلدين، حيث لدينا وفود ثقافية من الصين، مثل فرق الاستعراضات والأوركسترا التي تواجدت هنا، كما يتزايد أعداد الطلاب الصينيين الذين يزورون الإمارات في الوقت الذي يسافر أعداد من الطلاب الإماراتيين للدراسة في الصين.

وقال: لعل أهم أوجه التقارب بين البلدين على الصعيد الثقافي، مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة»، بتدريس اللغة الصينية في نحو 11 مدرسة بأبوظبي، ليتيح تدريس اللغة إلى مئات الطلاب. كما أن هناك حضوراً لفرق كرة القدم الصينية في الإمارات للتدريب خلال فصل الشتاء، حيث الطقس الرائع، في الوقت الذي تزور فيه بعثات رياضية إماراتية الصين، والعام الماضي استضافت الصين مسابقة كأس الأمم الآسيوية، والتي شهدت تعاوناً على صعيد رياضة كرة القدم، وكل ذلك يعكس مدى عمق العلاقات الاستراتيجية الشاملة».