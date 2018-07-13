«ميركات».. تلسكوب لاسلكي يكشف الأسرار

جوهانسبرج (د ب أ)

أزيح أمس النقاب عن التلسكوب «ميركات»، وهو أقوى تلسكوب لاسلكي من نوعه، في منطقة كارو شبه الصحراوية بدولة جنوب أفريقيا، فيما يقول العلماء إنه يمكن أن يكشف أسراراً جديدة بالمجرة.

يشار إلى أن تلسكوب ميركات المكون من 64 طبقاً في منطقة كيب الشمالية يسبق «مصفوف الكيلومتر المربع»، وهو مشروع تلسكوب دولي ويديره مرصد الفلك اللاسلكي في جنوب أفريقيا... وخلال حفل التدشين الذي حضره نائب رئيس جنوب أفريقيا ديفيد مابوزا، تم عرض صورة جرى الحصول عليها بوساطة التلسكوب الجديد تظهر تفاصيل حول الثقب الأسود في مركز مجرة درب التبانة.

وقال مكتب «مصفوف الكيلومتر المربع» في جنوب أفريقيا في بيان «مركز درب التبانة الذي يبعد 25 ألف سنة ضوئية عن الأرض... يظل محجوباً إلى الأبد بسحب الغاز والغبار المتداخلة، مما يجعله غير مرئي من الأرض باستخدام تلسكوبات عادية».

وقال البيان: «غير أن الأشعة تحت الحمراء والأشعة السينية، وخصوصا الأطوال الموجية الراديوية تخترق الغبار، وتفتح نافذة على هذه المنطقة المميزة» وثقبها الأسود.

وقال فرهاد يوسف زادة، وهو عالم في مجال الفيزياء الفلكية بجامعة نورث ويسترن في الولايات المتحدة «هذه الصورة استثنائية».