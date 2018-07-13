من ليون إلى قمة النجومية.. أومتيتي مر من هنا

أبوظبي (الاتحاد)

من داخل ملعب صغير بنادي مينيفال فوتبول كلوب بمدينة ليون الفرنسية، ظهرت موهبة صامويل أومتيتي وشق طريقه إلى قمة التألق والنجومية مع نادي برشلونة الإسباني وقاد ديوك فرنسا برأسية من ذهب في شباك بلجيكا إلى نهائي كأس العالم وحفر أسمه في سجل عظماء الكرة الفرنسية، وبات على بعد ساعات قليلة من تحقيق حلم المونديال للمرة الثانية في تاريخ الكرة الفرنسية.

وكشف آلن جونارد مدرب نادي مينيفال قصة اكتشاف أومتيتي، حيث كان أول مدرب يشرف على تدريبه عام 1999، وأظهر المدرب مجموعة من الصور النادرة لبدايات المدافع الفرنسي في مراحل الطفولة.