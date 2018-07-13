«تويتر» يفضح تميم

أبوظبي (مواقع إخبارية)
كشفت القرارات الجديدة لموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بإزالة «الحسابات المقفلة» في فضائح عديدة خاصة للجان الإلكترونية التي تستخدمها قطر للهجوم على السعودية والإمارات ومصر والبحرين، معتمدين فيها على حسابات وهمية. وقال «تويتر»، في بيان، إن معظم الناس سيلاحظون تغيراً في أربعة متابعين أو أقل، أما الآخرون الذين لديهم أعداد أكبر من المتابعين، فسيواجهون انخفاضاً أكبر، متابعاً: «نحن ندرك أن ذلك قد يشكل صعوبة بالنسبة للبعض، لكننا نعتقد أن الدقة والشفافية تجعل خدمة تويتر أكثر موثوقية للمحادثة العامة». ولم تمض سوى أيام قليلة حتى كانت البداية مفاجأة بعدما تضاءل عدد المتابعين على حساب أمير قطر من 2 مليون و600 ألف إلى 231 ألفاً فقط، في فضيحة مدوية للنظام القطري ويكشف شراء أمير قطر لهذه الحسابات لتكوين وصنع شعبية وهمية.
ويستخدم عدد من الحسابات الوهمية القطرية ما يقرب من 82% من الأسماء الوهمية والـ18 الباقية هناك شكوك حولها، وفقًا لتحليل معلومات تويتر، واستخدمت هذه الحسابات في الهجوم على السعودية، ويصل عدد هذه الحسابات لـ23 ألفا، تخرج من قطر ولبنان وتركيا والعراق.
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