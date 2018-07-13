حب الوطن بلسانٍ سيناويٍّ مبين

الشارقة (الاتحاد)

استضاف بيت الشعر في الأقصر شعراء من سيناء (بوابة مصر الشرقية)، وجاءت القراءات بلسان شعري شعبي تتغنى في حب الوطن. شارك في الأمسية الشعرية عدد من شعراء بوادي سيناء وهم: حمدان الترابين رئيس جمعية الشعر النبطي والتراث ورئيس جمعية التنمية الشاملة للمجتمع البدوي ومؤسس نادي أدب البادية في جنوب سيناء، ومنصور سويلم القديري نائب رئيس مجلس إدارة نادي بئر العبد لشعراء البادية، وسليم سليمان أبو دقة رئيس مجلس إدارة شعراء البادية بمدينة بئر العبد، وسلامة جمعة أبو نورة من مدينة طابا، وقدمها الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر في الأقصر، الذي رحب بضيوف الأمسية من شعراء سيناء، ثم تحدث مبرزاً مكانة سيناء في قلب مصر.

وحضر الأمسية سعد فاروق رئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، وجمهور بيت الشعر وقصر ثقافة الأقصر، وأعقب القراءات الشعرية حديث حول طبيعة الشعر النبطي وأوزانه وقوافيه، وأوجه التشابه بين الشعر البدوي في سيناء ونظيره في الأقطار العربية المجاورة، وخاصة في شبه الجزيرة العربية والخليج العربي، ودور الشعر في سيناء وكيف يستطيع الشعر لم الشمل والتعبير عن روح الانتماء لهذا الوطن الكبير.