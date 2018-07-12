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أثارت تنديد أوساط المال في لندن

ماي تعرض رؤيتها للعلاقة مع الاتحاد الأوروبي بعد «بريكست»
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تاريخ النشر: الجمعة 13 يوليو 2018

لندن (أ ف ب)

قدمت تيريزا ماي رئيسة الحكومة البريطانية أمس أمام البرلمان تفاصيل خطتها للعلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد «بريكست» والتي أثارت تنديد أوساط المال بلندن، وأثارت مخاوف من احتمال حدوث شرخ في أغلبيتها الحاكمة.

وتريد الحكومة الحفاظ على سهولة المبادلات التجارية بفضل إرساء «جملة من القواعد المشتركة» وتمكين قطاع الخدمات من الابتعاد عن المعايير الأوروبية وانهاء حرية حركة الأفراد.

وحين بدأ دومينيك راب الوزير المكلف بريكست تقديم الخطة أمام مجلس العموم، احتج النواب بصخب واشتكوا من أنهم لم يتلقوا نسخة من الوثيقة ما أجبر رئيس المجلس على تعليق الجلسة لدقائق.

وبحسب الوثيقة فإن لندن تريد إقامة «منطقة تبادل حر جديدة للسلع» بغاية الاستمرار في تجارة «من دون احتكاكات» بين المملكة والاتحاد.

ومن شأن ذلك أن يتيح عبر إرساء «ترتيب جمركي مبسط» ان يتم «تفادي حدود فعلية بين ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا وهو خط أحمر مشترك بين بروكسل ولندن. أما قطاع الخدمات فسيكون موضوع اتفاق جديد يمنح المملكة المتحدة «حرية رسم توجهها الخاص في المجالات الأكثر أهمية في اقتصادها». ... المزيد
     
 