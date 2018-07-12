تركيا: المؤبد لـ72 جندياً بقضية الانقلاب الفاشل

إسطنبول (د ب أ)

أصدرت محكمة في إسطنبول أمس أحكاما بالسجن مدى الحياة بحق 72 جنديا سابقا، وذلك في قضية تتعلق بمقتل 34 شخصا في مساء يوم محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، وفقا لوكالة «الأناضول» التركية الرسمية للأنباء. وأفاد تقرير الأناضول بأن الجنود السابقين الـ 72 اتهموا بـ«محاولة إسقاط الدستور»، في محاكمة شملت 143 جنديا.

وتمحورت القضية حول مقتل 34 شخصا على أحد الجسور الثلاثة فوق مضيق البسفور في 15 يوليو 2016، والذي أغلقه الانقلابيون.

وأطلق على الجسر فيما بعد اسم جسر شهداء 15 يوليو، إحياء لذكرى القتلى، وتشهد تركيا حالة طوارئ منذ عامين، والتي تم فرضها في أعقاب محاولة الانقلاب.

وتم القبض على أكثر من 70 ألف شخص فيما يتعلق بمحاولة الانقلاب الفاشلة، وتم فصل أكثر من 110 آلاف شخص من الوظائف المدنية والجيش، وفقا للأناضول. إلى ذلك، انتخب النواب الأتراك أمس رئيس الوزراء السابق بن علي يلديريم رئيسا للبرلمان بعدما ساعد الرئيس رجب طيب أردوغان في إجراء تعديل دستوري يعزز سلطات الرئيس ويلغي منصب رئيس الوزراء.

وانتخب يلديريم (62 عاما) بغالبية 335 نائبا من أصل 600 في الدورة الثالثة. وكان يلديريم لعامين آخر رئيس للوزراء في تركيا في ضوء النظام الرئاسي الجديد الذي بدأ العمل به بعد انتخابات 24 يونيو التي فاز فيها أردوغان. وبموجب هذا النظام، انتقلت كل السلطات التنفيذية للرئيس.