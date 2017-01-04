«أم 8» يتصدر «جير شاهين فرخ»

دبي (الاتحاد)

دشن 670 طيراً أمس منافسات العموم في بطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح»، التي ينظمها ويشرف عليها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتعد البطولة الكبرى على أجندة البطولات في المركز، وتقام في الموقع الدائم لبطولات فزاع للصيد بالصقور في منطقة الروية بدبي حتى 12 من شهر يناير الجاري.

وشهدت الفترة الصباحية تصفيات فئة جير شاهين فرخ لبطولة العامة، فيما تواصلت على مدار اليوم بقية الفئات العامة، وفي نتائج جير شاهين فرخ، تصدر «أم 8» لمالكه هزاع محمد المحمود وبقيادة أحمد ثاني الرميثي محققاً زمناً قدره 17.857 ثانية، وجاء ثانياً «منذر» للمالك والصقار سعيد هلال سالم المنصوري، بزمن 17.992 ثانية، وحل ثالثاً «سحيم» لمالكه خالد ناصر الهاجري وبقيادة سالم ناصر الهاجري، بزمن قدره 18.115 ثانية. وحقق المركز الرابع «أس 3» للمالك والصقار حمدان سعيد جابر، بزمن 18.151 ثانية، وبالمركز الخامس «مشيرف» للمالك والصقار طارق عبيد الشامسي بزمن 18.206 ثانية، وبالمركز السادس «أس 11» للمالك والصقار حمدان سعيد جابر بزمن 18.299 ثانية، وبالمركز السابع «وزان» لمالكه خالد ناصر الهاجري والصقار سالم ناصر الهاجري بزمن 18.313 ثانية، وبالمركز الثامن «أس أم» للمالك والصقار حمدان سعيد جابر بزمن 18.377 ثانية، وتاسعاً «جزيل» للمالك والصقار حميد سالم الشامسي بزمن 18.399 ثانية، وبالمركز العاشر «أم 3» لمالكه هزاع محمد المحمود وبقيادة الصقار أحمد ثاني الرميثي، بزمن 18.405 ثانية.

من جانبه، عبر الصقار أحمد ثاني الرميثي، عن فرحته لتأهل طيرين «أم 8» و«أم 3» في فئة جير شاهين فرخ وقال: «أمتلك عدداً من الطيور المدربة جيداً لخوض منافسات البطولة الحالية ومتفائل بـ«الناموس» والفوز لأنني حصدت ثلاثة مراكز متقدمة في أولى بطولات الصيد بالصقور لهذا الموسم».

من ناحية أخرى، تنطلق اليوم تصفيات بطولة الشيوخ بالفئات الأربع، جير شاهين فرخ، جير شاهين جرناس، جير تبع فرخ وجير تبع جرناس، حيث تبدأ التحضيرات في السادسة صباحاً، على أن تكون الانطلاقة في الثامنة صباحاً، بمشاركة واسعة يتنافس فيها المشاركون لحجز أحد المقاعد العشرة الأولى المؤهلة للنهائيات.

وأكدت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن الإقبال الكبير في أعداد المشاركين جاء نتيجة ثمرة عمل على مدار السنوات الماضية التي قدم فيها المركز التسهيلات كافة ووفر مقومات النجاح للصقارين، بما جعلهم يتوافدون في كل نسخة بأعداد أكبر عن التي سبقتها، وهو ما يجعلنا أمام تحدٍ دائم لمواصلة سبل تطوير البطولة، والارتقاء بها على الصعد التنظيمية والفنية كافة لمواكبة هذه الأعداد المتقدمة للمشاركة والتنافس، ونيل رضا المتسابقين.

على الجانب الآخر، دخل عبيد سالم بن شنّه موسوعة البطولة كونه المتسابق الأكبر سناً والذي يشارك في الحدث، ويمتلك بن شنه تاريخاً في الصيد والصقارة يمتد إلى أكثر من 50 عاماً، وتم تكريمه من عدة سنوات بلقب المتسابق الأقدم والأكبر سناً من قبل مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وقال بن شنه: «كنت أذهب للقنص برفقة المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، منذ نحو 50 عاماً، أحببت السفر بحثاً عن الصيد، وكنا نجوب البلدان من الشام والسعودية وباكستان إلى أذربيجان وروسيا وغيرها من المناطق النائية. الصيد بالصقور هواية أحببتها منذ أن كنت فتياً واليوم ما زلت أشارك في فئات الجرانيس للعامة».