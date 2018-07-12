جنرال فرنسي: هزيمة «داعش» شرق سوريا «خلال أسابيع»

عواصم (وكالات)

توقع الجنرال الفرنسي فريدريك باريزو، أمس، هزيمة «داعش» الإرهابي بالكامل في شرق سوريا «خلال أسابيع»، مرجحاً أن يحصل ذلك «بحلول نهاية الصيف». وجاء كلام هذا الجنرال الفرنسي الكبير في تصريح أدلى به في بغداد، حيث يمثل فرنسا لدى قيادة التحالف الدولي الذي يحارب التنظيم الإرهابي.

وقال الجنرال باريزو في مؤتمر صحفي أسبوعي لوزارة الجيوش الفرنسية في باريس، عبر دائرة فيديو مغلقة، أمس «لا يزال هناك جيبان، وأعتقد أنه سيكون بإمكاننا القول خلال أسابيع، إن (داعش) لم يعد مسيطراً على أي بقعة داخل منطقة عملياتنا». وتابع الجنرال الفرنسي «التقديرات الأفضل تدور على الأرجح حول نهاية الصيف الحالي، لإنهاء المعارك في وادي الفرات الأوسط». ولم يعد التنظيم الإرهابي يسيطر سوى على بعض الجيوب الصحراوية وسط سوريا خصوصاً بمحافظة حمص، وعلى نقاط أخرى شرق البلاد على طول الحدود مع العراق. كما يحتفظ بوجود محدود في جنوب غرب سوريا حيث يتعرض حالياً لقصف عنيف من الطائرات الروسية والسورية، وتنشط بعض الخلايا التابعة له في مناطق في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، وفي الصحراء العراقية على الحدود مع سوريا.

وتابع الجنرال باريزو «المعركة الأخيرة لدحر (داعش) ستكون بين البوكمال والميادين بمحافظة دير الزور خلال الأسابيع القادمة» مضيفاً «نرصد نقل مقاتلين للتنظيم نحو هذا الجيب في جنوب شرق سوريا، إلا أنهم ليسوا في وضع جيد لأن العراقيين يبذلون كل ما بوسعهم لمنع التسلل عبر الحدود».