السودان يمدد وقف النار مع المتمردين حتى نهاية العام

موسكو (وكالات)

قال القصر الرئاسي أمس إن الرئيس السوداني عمر حسن البشير مدد وقفا من جانب واحد لإطلاق النار مع المتمردين في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق حتى نهاية العام. وكان السودان قد مدد في مارس وقف إطلاق النار مع المتمردين في مناطق الصراع الرئيسية الثلاث لمدة ثلاثة أشهر.

من جانب آخر، قالت وكالة روسية، أمس الخميس: «إن الرئيس السوداني عمر البشير سيزور روسيا اليوم الجمعة، من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل». وأوردت النبأ وكالة «إنترفاكس» نقلاً عن مصدرين، الأول من الحكومة السودانية، والأخرى من السفارة السودانية في موسكو. ولم تشر الوكالة إذ ما كان البشير سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتن. وكانت آخر زيارة للبشير إلى روسيا في نوفمبر 2017، عندما اجتمع مع بوتن في منتجع سوتشي على البحر الأسود.