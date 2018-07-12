الجبير يلتقي أعضاء بالبرلمان الأوروبي

بروكسل(واس)

التقى وزير الخارجية السعودي، عادل بن أحمد الجبير، في مقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، أمس، عضو البرلمان الأوروبي ونائب رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب جوفري فان أوردن، وعضو البرلمان الأوروبي منسق المجموعة الاشتراكية في لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي كنوت فلنكشتاين، وعضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي ماريو بورغيزيو، وعضو البرلمان الأوروبي رشيدة داتي.

وجرى خلال اللقاءات استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث مجالات التعاون بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي.