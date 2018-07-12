فرنسي يصل مأرب بعد عامين ونصف من اختطافه لدى الحوثيين

مأرب (وكالات)
أفرجت ميليشيا الحوثي الانقلابية، أمس، عن الفرنسي ماروك عبدالقادر، وذلك عقب أكثر من عامين على اختطافه في شهر يناير 2016م من مطار صنعاء الدولي وزجت به في أحد سجونها ومارست ضده مختلف أنواع التعذيب التي بدت آثارها على جسده.
وجاء الإفراج عن الفرنسي ماروك، بعد تدخل الحكومة الفرنسية ودفع مبالغ مالية كبيرة للميليشيا الحوثية، وعقب الإفراج عنه وصل ماروك، إلى محافظة مأرب، وكان في استقباله وكيل محافظة مأرب عبدربه مفتاح ومدير عام فرع جهاز الأمن السياسي العميد ناجي حطروم، وفور وصوله كلفت السلطة المحلية في مأرب، فريقاً طبياً من هيئة مستشفى مأرب العام لإجراء الفحوصات اللازمة له.
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ولفت مارك، إلى أنه أثناء تواجده في سجون الميليشيا بعد نقله إلى الأمن السياسي أو القومي، كان برفقة عدد من السجناء اليمنيين والأميركيين ومنهم الأميركي «جون»، الذي قضى تحت التعذيب وأعلنت الميليشيا أنه انتحر، وكذلك اليمني جمال المعمري، الذي أطلقت الميليشيات سراحه بعملية تبادل أسرى، وهو معاق جرّاء التعذيب.
يُذكر أن المواطن الفرنسي ماروك كان يعمل في شركة «أوسيانيك» الفرنسية التي كلفته نهاية العام 2015، بالتوجه إلى مدينة المكلا في حضرموت وصنعاء من أجل جمع أدوات الشركة تمهيداً لمغادرة اليمن، ولكن أثناء مغادرته مطار صنعاء الدولي قامت ميليشيا الحوثي باختطافه ونقله إلى أحد سجونها.