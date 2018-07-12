فرنسي يصل مأرب بعد عامين ونصف من اختطافه لدى الحوثيين

مأرب (وكالات)

أفرجت ميليشيا الحوثي الانقلابية، أمس، عن الفرنسي ماروك عبدالقادر، وذلك عقب أكثر من عامين على اختطافه في شهر يناير 2016م من مطار صنعاء الدولي وزجت به في أحد سجونها ومارست ضده مختلف أنواع التعذيب التي بدت آثارها على جسده.

وجاء الإفراج عن الفرنسي ماروك، بعد تدخل الحكومة الفرنسية ودفع مبالغ مالية كبيرة للميليشيا الحوثية، وعقب الإفراج عنه وصل ماروك، إلى محافظة مأرب، وكان في استقباله وكيل محافظة مأرب عبدربه مفتاح ومدير عام فرع جهاز الأمن السياسي العميد ناجي حطروم، وفور وصوله كلفت السلطة المحلية في مأرب، فريقاً طبياً من هيئة مستشفى مأرب العام لإجراء الفحوصات اللازمة له.

وكشف الفرنسي ماروك الذي كان يعمل في شركة فرنسية باليمن، تفاصيل اختطافه وتعذيبه والإفراج عنه من قِبل الحوثيين، قائلاً: إن «الميليشيا الحوثية اختطفته وأخفته قسراً، دون علم أحد عن مصيره، وظل مخفياً لا يرى الشمس لمدة 6 أشهر، وتعرض لكافة أنواع التعذيب منها التعليق والصعق بالكهرباء والضرب بالعصي والأسلاك والثلج والكي بالنار، مشيراً إلى أنه تم نقله إلى سجن الأمن السياسي أو القومي، والسماح له بالاتصال بذويه بكلمتين فقط، هي، أنا عايش، أنا حي». وأوضح أن ميليشيا الحوثي كانت تعذبه وتحضر كاميرا وتطلب منه الاعتراف أنه كان يعمل في الاستخبارات، وعند رفضه تعيد تعذيبه مجدداً، وأكد أن الميليشيا سلبته أمواله والمجوهرات التي كانت بحوزة عائلته، وأشار إلى أنه وبعد ما يقارب العامين من اختطافه وسجنه وتعذيبه وتدخل الحكومة الفرنسية، أفرجت الميليشيا الحوثية عنه وأبقته تحت الإقامة الجبرية بصنعاء، وبعد التواصل مع الخارجية الفرنسية ودفع مبالغ مالية كبيرة للميليشيا منحته تصريحاً للمغادرة إلى محافظة مأرب بناءً على توجيهات الخارجية الفرنسية له بذلك.

ولفت مارك، إلى أنه أثناء تواجده في سجون الميليشيا بعد نقله إلى الأمن السياسي أو القومي، كان برفقة عدد من السجناء اليمنيين والأميركيين ومنهم الأميركي «جون»، الذي قضى تحت التعذيب وأعلنت الميليشيا أنه انتحر، وكذلك اليمني جمال المعمري، الذي أطلقت الميليشيات سراحه بعملية تبادل أسرى، وهو معاق جرّاء التعذيب.

يُذكر أن المواطن الفرنسي ماروك كان يعمل في شركة «أوسيانيك» الفرنسية التي كلفته نهاية العام 2015، بالتوجه إلى مدينة المكلا في حضرموت وصنعاء من أجل جمع أدوات الشركة تمهيداً لمغادرة اليمن، ولكن أثناء مغادرته مطار صنعاء الدولي قامت ميليشيا الحوثي باختطافه ونقله إلى أحد سجونها.