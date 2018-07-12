العوضي: نجحنا في تخفيض صرف النادي إلى 30 مليون درهم

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)
يدشن لاعبو فريق الإمارات مرحلة التجمع الداخلي غداً، استعداداً للسفر إلى معسكر صربيا 28 الجاري، لخوض 4 مباريات ودية قبل العودة 17 أغسطس المقبل، تمهيداً لخوض منافسات الموسم الجديد، وقرر المدرب التونسي الجديد جلال قادري إجراء 12 حصة تدريبية للاعبين في التجمع الداخلي إلى جانب الفحوصات الطبية.
وأعلن محمد إسماعيل العوضي، رئيس شركة كرة القدم، ترحيبه بالمدرب قادري في مؤتمر صحفي بمقر النادي، وقال إن قناعتهم بالإمكانات الجيدة للمدرب حسب المعايير التي حددها النادي، قادتهم إلى التعاقد معه، خصوصاً أنه سبق له خوض تجارب مماثلة لتجربة «الصقور» في تثبيت موقعه مع المحترفين ولم يبحثوا عن مدرب لامع أكثر من حاجتهم لمدرب ينظر إلى الفريق بعقلانية.
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وكشف العوضي عن مراحل متقدمة من المفاوضات مع الأجانب الأربعة قبل إعلان التعاقد معهم رسمياً في الفترة المقبلة التي تسبق السفر إلى معسكر صربيا، وقال: النادي أكمل عملياً الاتفاق مع أجنبيين بانتظار بعض التفاصيل الصغيرة قبل الإعلان عنهما رسمياً، في حين يستمر العمل لإنجاز هذا الملف بالتشاور مع الجهاز الفني بوجود الخيارات المناسبة، خصوصاً أن المدرب قادري طلب التريث في هذا الموضوع، حتى تتسنى لهم فرصة اختيار الأفضل من بين الخيارات المتاحة بعدما تم تحديد مواقعهم.
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وأوضح قادري أنه أمام تحدٍ كبير مع فريق الإمارات في أول تجربة له بدوري الخليج العربي، وقال إن الأجواء الاحترافية في النادي دفعته للموافقة على عرضه لتدريب الفريق الأول واختيار العناصر الأخرى بالجهاز الفني حتى يكتمل العمل بالصورة المطلوبة، موضحاً أنه يرغب بالتأني وعدم التسرع في اختيار الأجانب، برغم هاجس الوقت الذي يفصلهم عن بداية التجمع الداخلي.