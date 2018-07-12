العوضي: نجحنا في تخفيض صرف النادي إلى 30 مليون درهم

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

يدشن لاعبو فريق الإمارات مرحلة التجمع الداخلي غداً، استعداداً للسفر إلى معسكر صربيا 28 الجاري، لخوض 4 مباريات ودية قبل العودة 17 أغسطس المقبل، تمهيداً لخوض منافسات الموسم الجديد، وقرر المدرب التونسي الجديد جلال قادري إجراء 12 حصة تدريبية للاعبين في التجمع الداخلي إلى جانب الفحوصات الطبية.

وأعلن محمد إسماعيل العوضي، رئيس شركة كرة القدم، ترحيبه بالمدرب قادري في مؤتمر صحفي بمقر النادي، وقال إن قناعتهم بالإمكانات الجيدة للمدرب حسب المعايير التي حددها النادي، قادتهم إلى التعاقد معه، خصوصاً أنه سبق له خوض تجارب مماثلة لتجربة «الصقور» في تثبيت موقعه مع المحترفين ولم يبحثوا عن مدرب لامع أكثر من حاجتهم لمدرب ينظر إلى الفريق بعقلانية.

وأضاف: «نتمنى التوفيق للمدرب، النادي يدعمه بكل ما يملك لمساعدته على حصد النتائج الإيجابية، والشيء الجيد أنه كان على علم بكل مكونات الفريق ولم يطلب الكثير لمواجهة التحدي الذي ينتظرنا في الموسم الجديد، وقدم صورة مغايرة عن المدربين الذين فاوضهم النادي، وطلب التعاقد مع مجموعة محددة من اللاعبين المواطنين إلى جانب الأجانب الأربعة، حسب رؤيته لوضع الفريق، ونحن لم نعده بلاعبين سوبر لأننا نعمل حسب القدرات المالية المحددة للصفقات».

وكشف العوضي عن مراحل متقدمة من المفاوضات مع الأجانب الأربعة قبل إعلان التعاقد معهم رسمياً في الفترة المقبلة التي تسبق السفر إلى معسكر صربيا، وقال: النادي أكمل عملياً الاتفاق مع أجنبيين بانتظار بعض التفاصيل الصغيرة قبل الإعلان عنهما رسمياً، في حين يستمر العمل لإنجاز هذا الملف بالتشاور مع الجهاز الفني بوجود الخيارات المناسبة، خصوصاً أن المدرب قادري طلب التريث في هذا الموضوع، حتى تتسنى لهم فرصة اختيار الأفضل من بين الخيارات المتاحة بعدما تم تحديد مواقعهم.

وأكمل: المدرب طلب التعاقد مع أجنبي مدافع بالنظر إلى ارتفاع عدد الأهداف التي هزت شباك «الصقور» الموسم الماضي ووصلت إلى 56 هدفاً، وأشار العوضي إلى أنهم نجحوا بتخفيض صرف النادي من 100 إلى 30 مليون درهم سنوياً، في حين أن ميزانية بعض الأندية الأخرى تصل إلى 200 مليون درهم في السنة، ولو حصلنا على هذا المبلغ فإننا يمكن أن نراهن على المركز الأول بوجود الإمكانات التي تمنحنا فرصة المنافسة على المراكز الأولى.

وأوضح قادري أنه أمام تحدٍ كبير مع فريق الإمارات في أول تجربة له بدوري الخليج العربي، وقال إن الأجواء الاحترافية في النادي دفعته للموافقة على عرضه لتدريب الفريق الأول واختيار العناصر الأخرى بالجهاز الفني حتى يكتمل العمل بالصورة المطلوبة، موضحاً أنه يرغب بالتأني وعدم التسرع في اختيار الأجانب، برغم هاجس الوقت الذي يفصلهم عن بداية التجمع الداخلي.