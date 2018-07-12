الشامسي يستقبل وفد «الشارقة الرياضي»

الشارقة (الاتحاد)

استقبل العميد سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة في مكتبه وفدا من مجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي الأمين العام والدكتور محمد عبدالعظيم محمود خبير الاستراتيجية والتميز المؤسسي بالمجلس، وندى عسكر النقبي مدير مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ومي أحمد النقبي مساعد إداري بمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

واستعرض اللقاء في بداية أعماله تعميق الشراكـة بين الجانبين وتعزيزها بما يسهم في دفع عجلة التعاون الرياضي بشكل عام ورياضة المرأة على وجه الخصوص، والارتقاء بها انسجاماً وتطلعات الحكومة الرشيدة، وتحقيقاً لإستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى جعل الرياضة أسلوب حياة.

واستعرض اللقاء مشروعاً أطلقته مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بعنوان «سفراء الرياضة»، الذي يهدف إلى تأهيل كوادر بشرية تمتلك مؤهلات رياضية وفنية للقيام والتمثيل الرياضي في المحافل الإقليمية والدولية.

وتناول اللقاء العديد من الموضوعات الهامة التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين، بما يسهم في الارتقاء بالعمل المشترك، وفي نهاية اللقاء قدم اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة درعاً تذكاريا للوفد، معربا عن تقديره لهذه الزيارة.