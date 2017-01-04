المنطقة الغربية (الاتحاد)

حصد كل من الصقر «بارود» والصقر «فوكس» لمالكهما بطي خلفان بطي القبيسي المراكز الأولى من خلال منافسات اليوم الثاني لبطولة الصيد بالصقور، والتي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان ليوا الرياضي تل مرعب 2017، حيث فاز «بارود» بالمركز الأول في فئة «جير شاهين جير تبع فرخ» بتحقيقه زمناً قدره 18,467، بينما تمكن «فوكس» من الفوز بالمركز الأول في فئة «جير قرموشة جير بيور فرخ»، بعد تحقيقه زمناً قدره 18,703 ثانية.

وجاءت منافسات الصيد بالصقور في يومها الثاني من خلال المهرجان حافلة بالكثير من المتعة والإثارة، حيث بدأت المنافسة في تمام التاسعة صباحاً وسط أجواء مثالية للمنافسة، وطبقت اللجنة أسلوب «التلواح» من خلال المنافسة التي تم تحديد المسافة من خلالها بـ 400 متر واستخدمت من خلالها اللجنة تقنيات حديثة في تسجيل توقيت بدء ووصول كل صقر، بالإضافة إلى تعمد اللجنة استخدام أسلوب القرعة من أجل تحديد موعد دخول كل صقار من بين جميع المشاركين، واستمرت المنافسة حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً، حيث أعقبها مباشرة مراسم تتويج الفائزين بالمراكز الأولى في كلتا الفئتين.

وحل في فئة (جير شاهين جير تبع) «فرخ» في المركز الثاني الصقر «SM» بعد أن حقق زمناً قدره 18,809 ثانية، وحل في المركز الثالث «طوفان» بعد أن حقق زمناً وقدره 18,839 ثانية، في حين حل في المركز الثاني في فئة «جير قرموشة جير بيور فرخ» الصقر «شافي» بعد أن حقق زمناً قدره 18,739 ثانية، وحل ثالثاً الصقر «92» بعد أن حقق زمناً قدره 19,396 ثانية.

وجاءت ردود أفعال ملاك الصقور لتشهد للبطولة بكل التقدير والنجاح، خاصة بعد أن قام نادي الغربية الرياضي بتقسيم المنافسة إلى يومين، وأكد خلفان بطي القبيسي، صاحب المركز الأول في فئتي اليوم الثاني، أن المنافسة كانت قوية على الرغم من غياب عدد من المحترفين عن المشاركة في هذه المنافسة، وقال: المنافسة كانت رائعة، وشاركت من خلالها بأكثر من صقر بطموح الفوز بالمراكز الأولى، وهو ما تحقق، ولله الحمد، نشكر القائمين على البطولة في الغربية، الذين قدموا لنا المنافسة هذا الموسم على مدار يومين، مما أتاح لنا الفرصة للمشاركة بأكبر عدد من الطيور، وأيضاً الاستمتاع بالمنافسات قدر الإمكان.

من ناحيته، عبر الصقار حميد راشد عن الراحة الكبيرة لسير المنافسات على مدار يومين في مهرجان ليوا الرياضي، وأكد أن عامل الهواء كان منصفاً جداً لكل المتسابقين، لا سيما أن الأجواء كانت مثالية لإقامة السباق، وقال: نشكر المنظمين، وعلى رأسهم عبد الله بطي القبيسي، حيث حرصوا على أن يكون للبطولة كل عناصر التوفيق والنجاح من البداية وحتى النهاية، نظام القرعة أيضاً كان منصفاً من خلال المنافسة، وأعطى الإنصاف لكل المشاركين خلال يومي المنافسة.