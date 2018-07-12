الديكان.. فارس الأغنية الوطنية الكويتية

بقلم: د.عبدالله المدني (أكاديمي وكاتب بحريني)

حينما يـُذكر اسم «غنام الديكان» فعليك أن تنتظر ما سيأتي بعده مباشرة وهو لقب «ترسانة الإيقاعات الشعبية»، الذي استحقه بجدارة لدوره في إثراء الفنون الموسيقية الشعبية الكويتية وتوثيقها، والمساهمة في تطوير الفنون الشعبية.

أولى مساهماته اللحنية كانت أغنية «ياقلبي انسى» لمصطفى أحمد، وأغنية «يابحر وين الحبيب» ليحيى أحمد. بعدها راح يقدم اللحن تلو اللحن. فهو ملحن أغنيات: «سامحني» لعبدالكريم عبدالقادر، و«مسموح» لغريد الشاطئ، و«شكواي» لعبدالمحسن المهنا، و«عنينا» لنوال، و«سكوتية» لنبيل شعيل، و«شوقي إليك» لعبدالله الرويشد. ومن خارج الكويت قدم الديكان لطلال مداح أغنية «هذا إحنا مثل ما إحنا» وقدم لعبدالله بلخير أغنية «دوار في الديرة».

تجدر الإشارة إلى دوره العظيم في تقديم الألحان الوطنية الخالدة، والملحمات الغنائية الكبيرة عبر استثمار صوت سناء الخراز، وكلمات شعراء مثل عبدالله العتيبي ومحمد الفايز ويعقوب الغنيم. وقد لمسنا ذلك في أغانٍ مثل: حالي حال، سدرة العشاق، مذكرات بحار، علاوة على أغنية «حنا العرب».. ومن هنا قيل إن الديكان هو أحد أبرز فرسان الأغنية الوطنية الكويتية، وهو من سما بها وخلدها.

ولد غنام سليمان الديكان سنة 1943 بشمال المرقاب. والتحق وهو صغير بمدرسة الملا مرشد حيث تعلم قراءة القرآن، ثم انتقل منها إلى مدرسة المرقاب. وحينما انتقلت أسرته سنة 1956 إلى منطقة السالمية التحق بمدرسة السالمية، ونشأ وترعرع في جو عائلي يعشق فن السامري والعزف على العود.

انبهر بالعزف على العود للمرة الأولى في صباه، وذلك حينما شاهد ابن عم له يصلح هذه الآلة الموسيقية الشرقية، ناهيك عن أن شقيقه الأكبر منه سناً «محمد الديكان» وأصدقاء الأخير كانوا من المغرمين بالعود.