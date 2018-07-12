الرجال لا يتخلون عن مقاعدهم للمرأة الحامل

ترجمة: عزة يوسف

قد يبدو الوقوف وعرض مقعدك لتجلس عليه امرأة حامل في مترو أنفاق مزدحم، وكأنه التصرف الصحيح والبدهي الذي يجب القيام به، إلا أنه اتضح أن الكثير من الركاب لا يراعون غيرهم على الإطلاق، فقد أكدت دراسة استقصائية بريطانية، شملت 2000 راكب منتظم، أن 60 في المائة منهم فقط سيتخلون عن مقاعدهم في وسائل النقل العامة للأم المستقبلية.

كما وجدت الدراسة أن 3 من كل 10 أشخاص يعتقدون أن الإيماءة «التخلي عن المقعد» ضرورية فقط إذا كانت المرأة الحامل في أشهرها الأخيرة، حيث اتفق جميع المشاركين تقريباً على أنه ليس من الضروري تقديم مقعد لامرأة في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

وعندما سئل المشاركون عن السبب، قال كثيرون، إن بعض النساء قد يبدو عليهن الحمل في الأشهر الأولى في حين أنهن لسن كذلك.

وعقب هذه النتائج أطلقت الجهة الراعية للدراسة، حملة تشجع فيها النساء الحوامل على عدم المعاناة في صمت من ظروف الانتقالات المزدحمة والحارة والمرهقة، وحثتهم على مطالبة الناس بالتخلي عن مقاعدهم من أجلهن.