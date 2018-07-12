من 98 إلى 2018 عدنا يا تورام !

موسكو (أ ف ب)

حقق جيل لوكا مودريتش ما عجز عنه أي منتخب كرواتي، وبلغ نهائي كأس العالم في كرة القدم لملاقاة فرنسا، في مواجهة سيتناول فيها الكرواتيون طبق ثأر عمره 20 عاماً. في 12 يوليو 1998، أحرزت فرنسا لقبها الأول والوحيد في المونديال، متفوقة على البرازيل في النهائي 3-صفر، وقبلها بأيام، أقصى «الديوك» في نصف النهائي جيلاً كرواتياً، يقوده دافور سوكر، كان يحمل أحلام منتخب يشارك للمرة الأولى كدولة مستقلة. بعد 20 عاماً، يعود جيل الورثة، لوكا مودريتش وايفان راكيتيتش وماريو ماندزوكيتش، لمواجهة فرنسا مجدداً، بعدما تفوق الأول في نصف النهائي على إنجلترا 2-1. أنهت كرواتيا مونديال 1998 ثالثة، وتطمح في روسيا إلى لقب عالمي أول لدولة لا يتجاوز عدد سكانها 4,1 مليون نسمة، في مواجهة منتخب طموح بلغ النهائي للمرة الثالثة (1998 و2006 حين خسر أمام إيطاليا).

لم ينس الكرواتيون الثامن من يوليو 1998 على ملعب ستاد دو فرانس في ضاحية سان دوني الباريسية، تقدموا يومها بهدف في مطلع الشوط الثاني عبر هدافهم سوكر، الرئيس الحالي لاتحاد اللعبة، قبل أن يظهر بطل فرنسي غير متوقع ويسجل هدفين: الظهير الأيمن ليليان تورام.

يذكر الكرواتيون اسمه جيداً، قالها المدرب زلاتكو داليتش بصريح العبارة «تورام... كان موضوع نقاش طوال الأعوام العشرين الماضية».

فرنسا لم تنس الظهير الأيمن الذي عبر بها إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخها، وكرواتيا لم تغفر لهدفين حرماها حلم التتويج بأول ألقابها، والاحتفال بحضورها الكروي المستقل عن يوغوسلافيا، ثمة اسم آخر لن تنساه على الأرجح: قائد فرنسا 1998 هو مدربها الحالي، ديدييه ديشان.