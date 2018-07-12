ماي: سنرفع العلم



تاريخ النشر: الجمعة 13 يوليو 2018 لندن (د ب أ) شددت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، على أنها تشعر بالفخر بما قدمه المنتخب الإنجليزي الذي نجح في الوصول إلى الدور نصف النهائي للمونديال للمرة الأولى منذ 28 عاماً، وقالت: كانت رحلة رائعة ملأت البلاد بالفخر، سنرفع العلم يوم السبت، في إشارة لمباراة إنجلترا أمام بلجيكا غداً لتحديد هوية صاحب المركز الثالث في المونديال. ومن جانبه، قال الأمير ويليام، دوق كامبريدج: أعرف أنهم يشعرون بإحباط كبير، ولكنني فخور للغاية بهذا الفريق ويجب عليكم أن تكونوا كذلك أيضاً. وأضاف: لقد قدموا بطولة مذهلة، لقد كتبوا التاريخ، ومنحوا الجماهير شيئاً ليؤمنوا به، نعرف أن هذا الفريق الإنجليزي سيحقق المزيد من الأشياء.