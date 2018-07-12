4 وصايا فرنسية قبل النهائي!

أنور إبراهيم (القاهرة)
معروف عن منظومة الكرة الفرنسية، من لاعبين وجهاز فني وجماهير أنهم من النوعية التي تعتقد في التفاؤل والتشاؤم، ويربطون ذلك بأمور تحدث قبل المباريات، وتؤثر سلباً أو إيجاباً على سيرها، وها هم يمارسون ذلك في مونديال روسيا.. فاللاعبون يتفاءلون بلمس «شارب» زميلهم المدافع عادل رامي قبل المباريات، وأدى ذلك إلى تحقيق نتائج إيجابية لمنتخب «الديوك» في مبارياته بالبطولة.
هذا الأمر دفع شبكة «راديومونت كارلو سبورت» إلى تحذير المنتخب من «اللعنات» التي تصيبه نتيجة سلوك معين أو إجراء ما، وقدمت 4 وصايا لإدارة المنتخب للالتزام بها قبل خوض المباراة النهائية لمونديال روسيا بعد غدٍ في موسكو.
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الوصية الثانية ترتبط بعدم لمس الكأس قبل بداية المباراة.. وهي اللعنة التي سميت باسم اللاعب ديميتري باييه الذي قام بوضع يده على كأس نهائي بطولة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» بين فريقه مرسيليا وأتليتكو مدريد وهي المباراة التي سبقت اختيار اللاعبين لقائمة المنتخب النهائية، فماذا كانت النتيجة؟ خسر مرسيليا المباراة صفر- 3، وخرج باييه مصاباً بعد مرور نصف ساعة فقط من بداية المباراة، الأسوأ من ذلك أن الإصابة حرمته من مشاركة منتخب بلاده في مونديال روسيا، بعد أن كان أحد المرشحين الأساسيين لدخول القائمة.
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وقبل مباراة بلجيكا الأخيرة في نصف النهائي، كرر جريزمان الأمر نفسه، ولمس شارب رامي مجدداً، وكانت النتيجة أنه كان وراء التمريرة الحاسمة من ركلة ركنية، سجل منها المدافع صامويل أومتيتي هدف المباراة الوحيد.
ولكل هذا نصحت شبكة «راديو مونت كارلو سبورت» إدارة منتخب «الديوك» بعدم السماح للاعب عادل رامي بحلاقة شاربه قبل مباراة النهائي.
والوصية الرابعة هي عدم التعجل بطبع قميص كبير الحجم وعليه النجمة الثانية التي تعني الفوز ببطولة كأس العالم مرتين، قبل المباراة النهائية، إذ إن الجماهير الفرنسية لا تنسى صدمة مونديال 2002 بكوريا الجنوبية واليابان، عندما وضعت الشركة الراعية لملابس المنتخب «تي شيرت» ضخماً مطبوعاً عليه نجمتان، بدلاً من نجمة واحدة في المدرجات خلال أول مباراة في البطولة، فكانت نتيجة ذلك أن خرج «الديوك» من الدور الأول، ولم يسجلوا أي هدف.