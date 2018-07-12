إدراج «واحة الزاوية» بسوق أبوظبي الثانوي الأسبوع المقبل

سيد الحجار (أبوظبي)

يبدأ يوم الأربعاء المقبل الموافق 18 يوليو 2018، إدراج أسهم شركة «واحة الزاوية القابضة» للتداول ضمن السوق الثاني في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تحت رمز (ZAW).

وأكد سوق أبوظبي للأوراق المالية، في إفصاح على موقع السوق أمس، وقف التداول بأسهم شركة واحة الزاوية القابضة، خارج قاعات التداول، اعتباراً من تاريخ إدراجها في السوق، مؤكدا أن أي عملية تداول تتم على أسهم هذه الشركة خارج السوق، اعتباراً من ذلك التاريخ تعتبر باطلة، ولن يتم إجراء ونقل وتحويل ملكية الأسهم الناتجة عن هذه العمليات.

ويضم سوق أبوظبي الثانوي للأوراق المالية، عدداً من الشركات منها «منازل العقارية» و«المستثمر الوطني»، و«القدرة القابضة». وتباشر شركة واحة الزاوية للتطوير والاستثمار العقاري، تطوير مشروع واحة الزاوية في منطقة الفقع بمدينة العين.

وأوضح خلدون صالح الرئيس التنفيذي لشركة واحة الزاوية، أن مشروع واحة الزاوية يوفر أكثر من 6 آلاف قطعة أرض، بواقع 2600 قطعة أرض بالمرحلة الأولى، و3100 قطعة أرض بالمرحلة الثانية، تم تخصيص 750 قطعة أرض منها لبناء فلل، إضافة إلى 400 قطعة بالمرحلة الثالثة.

وأشار إلى انتهاء الشركة من بيع القطع التي تم طرحها بالمشروع خلال الفترة الماضية، والبالغة 5700 قطعة أرض ضمن المرحلتين الأولى والثانية، من بينها 750 قطعة تم طرحها كفلل.

وطرحت الشركة الفلل بالمشروع عبر 3 مراحل، تم بيعها بالكامل، حيث تم طرح 220 فيلا بمشروع «أرياف»، ثم 350 فيلا بـ«نسايم»، إضافة إلى 200 فيلا بمشروع «واحة ليفينج». وخلال معرض سيتي سكيب أبوظبي أبريل الماضي، أطلقت شركة واحة الزاوية للتطوير والاستثمار العقاري، مشروع «مسك» العقاري، ضمن مشروع واحة الزاوية، حيث يضم «مسك» يضم 14 بناية، توفر أكثر من 600 وحدة سكنية.

ويمتد مشروع «واحة الزاوية» على مساحة 21.7 مليون متر مربع، منها 3.79 مليون متر مربع مساحة البناء، ويضم أكثر من 6 آلاف قطعة أرض سكنية، ونحو 449 ألف متر مربع مخصّصة لمحال تجارية.