3 شركات بسوق دبي تؤكد انكشافها على «أبراج كابيتال»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت 3 شركات مدرجة في سوق دبي المالي، عن انكشافات على شركة أبراج كابيتال أمس، حيث ذكر بنك دبي التجاري في إفصاح على موقع السوق أنه منكشف بتسهيلات ائتمانية تبلغ قيمتها الإجمالية 166.25 مليون دولار أميركي، وذلك مقابل ضمانات، فيما أفصح بنك المشرق عن انكشافه بتسهيلات ائتمانية تبلغ 178 مليون دولار، مقابل ضمانات مقابلة تزيد قيمتها بأكثر من 150% من قيمة الانكشاف، إلى جانب شركة عمان للتأمين التي أفصحت عن وجود استثمارات لها في صندوق عقاري تابع لشركة أبراج كابيتال، وذلك بقيمة 19.7 مليون درهم.

كما قدمت 12 شركة أخرى مدرجة بالسوق إفصاحات بعدم انكشافها على شركة أبراج كابيتال.