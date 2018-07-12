ساوثجيت: فقدنا السيطرة في الشوط الثاني

أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد خسارته من كرواتيا في نصف نهائي مونديال روسيا، يخوض منتخب إنجلترا غداً مباراة تحديد المركز الثالث ضد بلجيكا الذي خسر بدوره من فرنسا في الدور نفسه، وبرغم مشاعر خيبة الأمل والإحباط التي سيطرت على جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب «الأسود الثلاثة» بعد المباراة، فإنه حرص على الإشادة بلاعبيه وإبداء فخره بهم، وقال في تصريحات لشبكة «بي بي سي»: كنا نعرف أننا سنواجه أكثر المنتخبات خبرة في البطولة، وإن الفوز عليه لن يكون أمراً سهلاً.

وأضاف: انظروا إلى لوكا مودريتش وإيفان راكيتيتش لقد لعبا مباريات كبيرة، ولديهما خبرات غير محدودة بحكم لعبهما لاثنين من أقوى الفرق الأوروبية «يقصد ريال مدريد وبرشلونة».

وقال: فخور بما قدمناه خلال هذا المونديال، وسعيد بالطريقة التي أدى بها اللاعبون المباريات، ويكفي أن تنظروا إلى وجوه الجماهير، وسوف تجدونهم راضين تماماً عن المنتخب، وهذه البطولة تمثل بالنسبة لنا تجربة جيدة جداً ومفيدة للغاية، وسنتذكرها دوماً عندما نلعب باسم المنتخب.

واعترف ساوثجيت بأن لاعبيه فقدوا السيطرة على مجريات اللعب في شوط المباراة الثاني، وكلفهم ذلك هدفاً مهماً سجله الكروات، وجعل وضعنا صعباً.