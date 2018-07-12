الأمم المتحدة تحذر من عواقب تشديد الحصار الإسرائيلي على غزة

عبد الرحيم الريماوي، علاء المشهراوي (رام الله القدس، غزة)
حذرت الأمم المتحدة من عواقب القيود المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على غزة، ومن ضمنها إغلاق معبر «كرم أبو سالم» الحدودي مع قطاع، المحاصر منذ 12 عاماً. جاء ذلك في بيان صحفي للمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، حيث أعرب ملادينوف، عن «القلق إزاء عواقب قرار «إسرائيل» بالوقف المؤقت لحركة الصادرات والواردات عبر معبر كرم أبو سالم، باستثناء الإمدادات الإنسانية الأساسية». وقال: «إن المساعدة الإنسانية ليست بديلاً عن التجارة والتبادل التجاري»، وحث سلطات الاحتلال، على إلغاء هذا القرار.
ونددت حكومة الوفاق الفلسطينية أمس بفرض إسرائيل إجراءات لتشديد حصار قطاع غزة المفروض منذ 11 عاما. وقالت الحكومة، في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله: «إن الإجراءات الإسرائيلية «تعتبر جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل» بحق الفلسطينيين».
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