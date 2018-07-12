لبنان يدعو الأمم المتحدة لترسيم الحدود مع إسرائيل

بيروت (د ب أ)

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون أمس إلى استكمال عملية ترسيم حدود لبنان الجنوبية مع إسرائيل. وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية إن الرئيس عون دعا خلال استقباله أمس المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان برنيل دالير كارديل، «الأمم المتحدة إلى مساعدة لبنان في استكمال عملية ترسيم حدوده الجنوبية بحراً وبراً وصولًا الى مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة لأنها أراضٍ لبنانية، وسكانها لبنانيون». وجدد الرئيس عون «مطالبة لبنان بالتمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل» لولاية جديدة من دون تعديل على العدد أو المهمات أو الموازنة وذلك تفعيلا لدورها في تطبيق القرار 1701 وضماناً لاستمرار الاستقرار في الجنوب على رغم الخروقات البرية والبحرية والجوية التي تقوم بها اسرائيل منتهكة إرادة المجتمع الدولي المتمثلة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن».

وكرر عون دعوة الأمم المتحدة الى تسهيل عودة النازحين السوريين الى المناطق السورية الآمنة لاسيما بعد إعلان المسؤولين السوريين تأمين الحماية للعائدين والاهتمام بهم وتوفير الغذاء والمسكن لهم، لافتا إلى أن ما تحقق حتى الان من عودة لمجموعات من النازحين السوريين من لبنان الى سوريا تم بناء على رغبتهم وامنت الدولة اللبنانية انتقالهم الآمن الى بلادهم. واعتبر الرئيس عون أن «للأمم المتحدة دوراً تلعبه في تسهيل انسياب حركة الاستيراد والتصدير مجددا عبر معبر نصيب ما يساعد في عودة تصريف الانتاج الصناعي اللبناني وبالتالي انعاش الاقتصاد بمختلف قطاعاته».