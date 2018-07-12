اليمن يحتج لدى لبنان بسبب دعم «حزب الله» للحوثيين

عدن (وكالات)

بعث وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، رسالة احتجاج شديدة اللهجة إلى نظيره اللبناني، جبران باسيل، داعياً الحكومة اللبنانية إلى كبح جماح الميليشيات الموالية لإيران وسلوكها العدواني، تماشياً مع سياسة النأي بالنفس، وذلك على خلفية تورط ميليشيات «حزب الله» الإرهابي المتزايد في دعم الحوثيين.

وشدد اليماني على حق بلاده في طرح هذه المسألة في المحافل العربية والدولية، قائلاً: «إننا في الجمهورية اليمنية نحتفظ بحقنا في عرض المسألة على مجلس جامعة الدول العربية، ومجلس الأمن الدولي». وتابع: «لقد ظهر دعم الحزب لميليشيا الحوثي جلياً في الكلمة المتلفزة لنصر الله بتاريخ 29/‏6/‏2018، والتي حرضها خلالها على قتال القوات الحكومية اليمنية، وعبر فيها عن طموحه ومسلحي حزبه للقتال في اليمن لصالح الانقلابيين، ومساندة ميليشيا الحوثي ضد السلطة الشرعية المعترف بها دولياً، في تدخل سافر في شؤون بلادي الداخلية، بما في شأنه الإضرار الكبير والفادح بمصلحة اليمن العليا وأمنه القومي، وتأجيج نيران الحرب التي سيؤدي استمرارها إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة». كذلك أكد اليماني إدانة الحكومة اليمنية لتصريحات الحزب الإرهابي وممارساته التي تشمل مشاركته في التدريب والتخطيط والتحريض، ودعم الميليشيات.