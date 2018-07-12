الهاشمي: جنودنا البواسل مصرون على مواصلة الدفاع عن الحق

عدن (وام)
زارت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي قوة الواجب التابعة للقوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي، وذلك في عدن.
ونقلت معاليها للقوة تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتقدير سموهم للدور الذي يقومون به لنصرة الشعب اليمني الشقيق.
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وأكدت معاليها أن الرسالة التي يحملها جنود الوطن تحظى بتقدير وعرفان كل الإماراتيين كون الجنود هم أكثر الناس بذلا وفداء للحق والواجب وقضايا الوطن وأصحاب العطاء والتضحيات الطاهرة.