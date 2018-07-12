الميليشيا تقتل امرأة ورجلاً عند نقطة أمنية في «رداع»

البيضاء (وكالات)

قال مصدر محلي يمني أمس، إن امرأة وشخصاً آخر قُتلا برصاص مسلحي ميليشيا الحوثي، في مديرية «رداع» بمحافظة البيضاء، أمس الأول.

وذكر المصدر، أن المسلحين الحوثيين أطلقوا النار بشكل مباشر على سيارة تقل أسرة، ما أدى إلى مقتل السائق وامرأة، فيما أصيب بعض الأطفال بجروح طفيفة، وأشار إلى أن الحوثيين أطلقوا النار على السيارة، بعد أن تجاوز السائق النقطة بنحو 5 أمتار، وقال إن المرأة والسائق ظلا ينزفان حتى توفيا، بعد أن رفض الحوثيون إسعافهما إلى المستشفى، غير مكترثين لتوسلات أطفال المرأة الثلاثة.

يأتي هذا الحادث، بعد أقل من 24 ساعة على حادثة اختطاف امرأتين من ذات النقطة واحتجازهن في سجن «القلعة»، في انتهاك سافر لكل أعراف وأخلاق وتقاليد اليمنيين، حيث توصف جريمتا الحوثيين «بالعيب الأسود»، وفق العرف القبلي اليمني.