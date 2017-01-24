الكويت: تنفيذ الإعدام بحق 7 مدانين بجرائم مختلفة



تاريخ النشر: الخميس 26 يناير 2017 الكويت (وكالات) أعلن مصدر مسؤول بالنيابة العامة الكويتية أنه تم صباح أمس تنفيذ حكم الإعدام بالسجن المركزي بحق كل من: محمد شاها محمد سنوار حسين، بنجلاديشي الجنسية بعد إدانته في الجناية رقم 217/2009 حصر نيابة الجهراء (34/2009 الجهراء) لارتكابه جرائم الخطف بالحيلة والمواقعة بالإكراه والسرقة. وجاكاتيا ميندون باوا فلبينية الجنسية، المحكوم عليها في الجناية رقم 675/2007 حصر نيابة حولي (40/2008 مبارك الكبير) لارتكابها جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. وأماكيل أوكو ميكونين إثيوبية الجنسية، المحكوم عليها في الجناية رقم 742/2008 حصر نيابة حولي (151/2008 النقرة) لارتكابها جريمة القتل العمد. ونصرة يوسف محمد العنزي كويتية الجنسية، المحكوم عليها في الجناية رقم 546/2009 حصر نيابة الجهراء (221/2009 تيماء) لارتكابها جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع في القتل والحريق العمد. وسيد راضي جمعة مصري الجنسية، المحكوم عليه في الجناية رقم 753/2008 حصر نيابة العاصمة (122/2008 الشويخ الصناعية) لارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار. وسمير طه عبدالماجد عبدالجليل مصري الجنسية، المحكوم عليه في الجناية رقم 573/2009 حصر نيابة حولي (176/2009 السالمية) لارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والسرقة. إضافة إلى فيصل عبدالله الجابر الصباح كويتي الجنسية، المحكوم عليه في الجناية رقم 104/2010 حصر نيابة مبارك الكبير (26/2010 العدان) لارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وحيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص. وقد نفذ حكم الإعدام شنقاً تنفيذاً لحكم القضاء العادل المؤيد من محكمتي الاستئناف والتمييز في القضايا المشار إليها، وبعد أن صدق على هذه الأحكام سمو أمير البلاد.