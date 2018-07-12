الحوثيون يقطعون الاتصالات والإنترنت عن الحديدة



تاريخ النشر: الخميس 12 يوليو 2018 الحديدة (وكالات) تسببت الحفريات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الإيرانية في مديرية «المنصورية» بمحافظة الحديدة، بانقطاع خدمات الاتصالات في عدد من المديريات الجنوبية لمحافظة الحديدة وجزء من محافظة ريمه. وقال مصدر في فرع مؤسسة الاتصالات بالحديدة، إن ميليشيات الحوثي أقدمت على حفر خنادق في مداخل مدينة المنصورية شرق مدينة الحديدة، تسببت بانقطاع كابل للألياف الضوئية والكابلات التابعة لشركة «يمن موبايل»، مما أدى إلى خروج خدمة الاتصالات النقالة لـ(يمن موبايل) والخطوط التلفونية الثابتة في مديريات المنصورية وبيت الفقيه والدريهمي، وزبيد». وأوضح، أن هذه ثاني عملية قطع للاتصالات والإنترنت خلال أسبوع، نتيجة عمليات حفر الخنادق التي تنفذها ميليشيات الانقلاب الحوثية في الحديدة.