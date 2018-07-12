قطر تقترض 4 مليارات يورو لتمويل شراء مقاتلات التايفون

شادي صلاح الدين (لندن)
أكدت وكالة «بلومبرج» العالمية أن تأثير المقاطعة العربية للنظام القطري وصلت إلى أبعاد لم يتوقعها الكثيرون، حتى داخل الحكومة القطرية نفسها، حيث بلغ مدى تأثر النظام القطري ماليا واقتصاديا إلى عدم قدرته على تمويل شراء طائرات التايفون المقاتلة بشكل مباشر والسعي للحصول على أموال لإبرام هذه الصفقة من البنوك. وذكرت الوكالة المرموقة في تقرير لها، نقلا عن أشخاص على دراية بالموقف، أن قطر تسعى لجمع أكثر من 4 مليارات دولار من البنوك لتمويل شراء الطائرات المقاتلة من طراز «يوروفايتر تايفون».
ونقلت الوكالة الإخبارية عن هؤلاء الأشخاص، الذين لم يكشف عنهم بسبب سرية المحادثات، أن الحكومة تعمل مع المستشارين الماليين بشأن الصفقة التي ستدعمها وكالات ائتمان التصدير. ودعت قطر المقرضين للمشاركة في القرض، حيث يمكنهم الانتهاء من الصفقة في غضون شهر.
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وأشارت بلومبرج إلى أن النظام القطري يسعى بكل الطرق الى تعزيز دفاعاته بعد أن قررت الدول العربية الأربع: مصر والإمارات والسعودية والبحرين قطع علاقتها الدبلوماسية والاقتصادية معه في يونيو 2017، بعد اتهامها بتعزيز علاقتها مع النظام الإيراني وتمويل الإرهاب.
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وتكشف الصفقات العسكرية الكثيرة التي أبرمها النظام القطري منذ العام الماضي شعوره بالقلق الشديد، إضافة الى رغبته في استمالة دول الغرب الى صفه في مواجهة دول المقاطعة بإبرام صفقات عسكرية ضخمة يعلم الجميع أنه يفقتد للقدرة والخبرة العسكرية والأفراد المدربين على تشغيلها.