الإمارات تستضيف المؤتمر العالمي للفضاء بأبوظبي الثلاثاء المقبل‏

محمد الأمين( أبوظبي)

أكد الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، أن حجم الاستثمارات المباشرة للإمارات في المجال الفضائي وصل إلى 200 مليار درهم على مدى الـ 15 سنة الماضية، بما فيها المؤسسات والجهات العاملة في مجال الفضاء بالدولة،مثل مركز محمد بن راشد للفضاء، وشركة «الياه سات»، وشركة «الثريا»، والمراكز البحثية والشركات الفضائية، بنسبة نمو تصل إلى 10% ، وهي نسبة كبيرة ، مقارنة مع نسبة النمو العالمية التي تصل إلى 8% ، لافتا إلى أن هذه النسبة تتغير وفقا للفترات الزمنية التي تستغرقها المشاريع والبرامج الفضائية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته «وكالة الإمارات للفضاء» مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام أمس بفندق «دوست تاني» في أبوظبي لتسليط الضوء على برنامج ومحاور المؤتمر العالمي للفضاء الذي تنظمه الوكالة يوم الثلاثاء المقبل تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله» بفندق «سانت ريجيس» السعديات في أبوظبي.

وأشار إلى أنه للمرة الأولى تستضيف دولة الإمارات مؤتمراً ضخماً في مجال الفضاء، وعلى درجة كبيرة من الأهمية كالمؤتمر العالمي للفضاء، الذي يعد من أكبر الفعاليات التي تحدث في الشرق الأوسط وأفريقيا، وجنوب غرب آسيا، حيث يصل عدد المشاركين إلى 600 مشارك، منهم 90 متحدثا من كبار صناع القرار في المجتمع الفضائي العالمي من وكالات الفضاء التي تمثل الحكومات، إضافة إلى المعاهد والجامعات والمنظمات التي تعنى بشؤون الفضاء، وأشار الأحبابي إلى أن ما بين 85 إلى 88% من الحضور خبراء عالميون في مجال الفضاء ومن جميع دول العالم التي لديها برامج فضائية.

وثمن الدكتور الأحبابي الرعاية الكريمة التي يحظى بها المؤتمر من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، منوهاً إلى أن برنامج الدولة الفضائي يتمتع بدعم لامحدود من القيادة الحكيمة نتيجة رؤيتها الثاقبة للمستقبل وإيمانها بأهمية علوم الفضاء كجسر للعبور نحو الفضاء.