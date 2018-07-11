«فايزر» تؤجل رفع أسعار أدويتها بعد انتقاد ترامب لها

نيويورك (د ب أ)

أعلنت شركة «فايزر» للصناعات الدوائية أمس الأول أنها ستؤجل رفع أسعار منتجاتها في أعقاب انتقادات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي بيان قالت شركة فايزر إنها «ستؤجل زيادات أسعار الشركة التي تم تفعيلها في مطلع يوليو لإعطاء الرئيس فرصة للعمل على خطته لتعزيز نظام الرعاية الصحية وتوفير فرصة للمزيد من المرضى للحصول على (تلك الأدوية)».

وأضاف البيان: «ستعيد الشركة هذه الأسعار إلى مستويات من قبل بداية يوليو في أقرب وقت متى كان ذلك ممكنا من الناحية الفنية».

ووافق رئيس «فايزر» ورئيسها التنفيذي إيان ريد على التغييرات «بعد مناقشة مكثفة مع الرئيس ترامب امس»، بحسب البيان، ورحب ترامب بهذه الأخبار في تغريدة له، وقال: «تقوم شركة فايزر بتقليص ارتفاع الأسعار، لذا لا يدفع المرضى الأميركيون المزيد.. ونحن نحيي شركة فايزر لهذا القرار ونأمل أن تفعل الشركات الأخرى الشيء نفسه، أخبار سارة للشعب الأميركي».

وكان ترامب هاجم الشركة في تغريدة أخرى يوم الاثنين.

وقال ترامب في تلك التغريدة: «يجب على شركة فايزر وآخرين أن يشعروا بالخجل من أنهم قد رفعوا أسعار الأدوية دون سبب. فهم يستغلون الفقراء وغيرهم غير القادرين على الدفاع عن أنفسهم».