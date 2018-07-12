مخزونات النفط الخام الأميركية تهبط 13 مليون برميل

واشنطن (رويترز)

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت بنحو 13 مليون برميل الأسبوع الماضي، مع انخفاض إنتاج مصافي التكرير، وتراجعت أيضاً مخزونات البنزين، بينما زادت مخزونات نواتج التقطير.

وانخفضت مخزونات الخام 12.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من يوليو، مقابل توقعات محللين بهبوط قدره 4.5 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة، إن مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج بأوكلاهوما انخفضت 2.1 مليون برميل.

وتراجع استهلاك مصافي التكرير من النفط الخام ألف برميل يوميا، بحسب بيانات الإدارة، بينما هبطت معدلات تشغيل المصافي 0.4 نقطة مئوية.

وتراجعت مخزونات البنزين 694 ألف برميل، مقابل توقعات في استطلاع لـ «رويترز» بهبوط قدره 750 ألف برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 4.1 مليون برميل، مقابل توقعات بزيادة قدرها 1.2 مليون برميل.

وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 1.3 مليون برميل يومياً إلى 5.4 مليون برميل يومياً.