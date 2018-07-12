تراجع واردات الهند من نفط إيران

نيودلهي (رويترز)

أفادت بيانات شحن ومصادر في قطاع النفط بأن واردات الهند من الخام الإيراني تراجعت في يونيو، وهو أول شهر يعقب إعلان الولايات المتحدة إعادة فرض عقوبات على طهران.

وأظهرت البيانات أن الهند استوردت 592 ألفاً و800 برميل من النفط الإيراني يومياً في يونيو، مقارنة مع 705 آلاف و200 برميل يومياً في مايو، بانخفاض 16%.

والهند هي ثاني أكبر مشتر للنفط الإيراني بعد الصين، وطلبت من شركات التكرير إيجاد بدائل لإمدادات النفط الإيرانية، لأنها قد تضطر لخفض الواردات كثيراً من طهران، امتثالاً للعقوبات الأميركية الجديدة.

وقالت الولايات المتحدة في مايو، إنها ستعيد فرض العقوبات بعد الانسحاب من اتفاق موقع في عام 2015 بين إيران وقوى عالمية، من بينها روسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، والتي وافقت طهران بموجبه على تقييد أنشطتها النووية مقابل رفع عقوبات كانت مفروضة عليها.