«دي إتش أل» تطبق خدمة التوصيل بسيارات كهربائية

دبي (الاتحاد)

أعلنت دي إتش أل إكسبرس، عن شراكة مع شركة النابودة للسيارات، تطرح من خلالها ولأول مرة في المنطقة، سيارة فولكس واجن e-Golf الكهربائية بالكامل لخدمات التسليم والجمع. وتأتي هذه الخطوة مع الإعلان السابق لمبادرة شركة دي إتش أل بدراجة الكيوبسايكل Cubicyle للشحن مع حاوية مخصصة لعمليات الجمع والتسليم النظيفة. هذه المبادرة للحلول المستدامة في نشاط الشركة تشكّل خطوة إضافية نحو تحقيق هدف دي إتش أل بإلغاء الانبعاثات بالكامل بحلول عام 2050.

سيارة جولف الكهربائية المصنّعة بالكامل وفق الطلب تعمل بقوة 134 حصانا، وستستخدم مبدئياً لتوصيل وجمع الوثائق في المناطق التي تشهد حركة مرور كثيفة كمركز دبي المالي العالمي ووسط مدينة دبي، ثم يتوسّع نطاق استخدامها تدريجياً ليشمل مناطق الإمارات المتبقية في المستقبل القريب. السيارة تشغّل كليا بالتيار الكهربائي مع محرك كهربائي 100 KW AC، قابل لإعادة الشحن من مصدر طاقة عادي، وهي المركبة التجارية الوحيدة في الإمارات المصمّمة بالكامل وفق الطلب بحاوية شحن منفصلة عن السائق.

إضافة إلى ذلك، فإن سيارة e-Golf بالمواصفات المتناسبة مع عمليات دي إتش أل، لديها القدرة على إتمام رحلة بطول 250 كلم بعملية شحن واحدة وتتميز بقدرات تحمّل متقدّمة عند تعرّضها لحرارة طقس مرتفعة. وقال جيف والش، مدير شركة دي إتش أل إكسبرس في الإمارات «دي إتش أل إكسبرس تمهّد الطريق أمام مستقبل أخضر بهدف تخفيض الانبعاثات المرتبطة باللوجستيات إلى الصفر بحلول عام 2050. طرحنا لسيارة e-Golf هو خطوة مهمة نحو تطبيق رؤيتنا بحماية البيئة وإلهام قطاع اللوجستيات بأكمله لتخفيض تأثير العمليات اليومية. نحن واثقون أن هذه الطريقة الجديدة والمتقدمة في التسليم ستساهم بشكل كبير في أسلوب أكثر استدامة».