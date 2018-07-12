«دي إتش أل» تطبق خدمة التوصيل بسيارات كهربائية

دبي (الاتحاد)
أعلنت دي إتش أل إكسبرس، عن شراكة مع شركة النابودة للسيارات، تطرح من خلالها ولأول مرة في المنطقة، سيارة فولكس واجن e-Golf الكهربائية بالكامل لخدمات التسليم والجمع. وتأتي هذه الخطوة مع الإعلان السابق لمبادرة شركة دي إتش أل بدراجة الكيوبسايكل Cubicyle للشحن مع حاوية مخصصة لعمليات الجمع والتسليم النظيفة. هذه المبادرة للحلول المستدامة في نشاط الشركة تشكّل خطوة إضافية نحو تحقيق هدف دي إتش أل بإلغاء الانبعاثات بالكامل بحلول عام 2050.
سيارة جولف الكهربائية المصنّعة بالكامل وفق الطلب تعمل بقوة 134 حصانا، وستستخدم مبدئياً لتوصيل وجمع الوثائق في المناطق التي تشهد حركة مرور كثيفة كمركز دبي المالي العالمي ووسط مدينة دبي، ثم يتوسّع نطاق استخدامها تدريجياً ليشمل مناطق الإمارات المتبقية في المستقبل القريب. السيارة تشغّل كليا بالتيار الكهربائي مع محرك كهربائي 100 KW AC، قابل لإعادة الشحن من مصدر طاقة عادي، وهي المركبة التجارية الوحيدة في الإمارات المصمّمة بالكامل وفق الطلب بحاوية شحن منفصلة عن السائق.
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