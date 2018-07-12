%2 تراجع في إيجارات الشقق بأبوظبي

أبوظبي(الاتحاد)

انخفضت أسعار إيجار الشقق والفلل في أبوظبي خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 2% و4% على التوالي، فيما سجلت انخفاضاً سنوياً بنسبة 10% و9%، مما يظهر أنماطاً مماثلة مقارنة بالربع السابق، بحسب تقرير صادر عن شركة استيكو للخدمات العقارية.

وتراوح الانخفاض في أسعار إيجار الاستوديوهات والشقق التي تضم ثلاث غرف نوم من 1% إلى 5% خلال الربع الثاني، ومن 5% إلى 18% على مدار العام، وسجلت حدائق الجولف أعلى انخفاضات في سوق إيجار الفلل منذ الربع الثاني من عام 2017 بنسبة 14%، تليها حدائق الراحة بنسبة 13%.

وظلت أسعار بيع الشقق مستقرة نسبياً خلال الربع الثاني، ومع ذلك، فقد سجلت انخفاضاً سنوياً بمتوسط 8% وتصدرت حدائق الراحة الانخفاض في أسعار بيع الفلل، حيث سجلت انخفاضاً بمتوسط قدره 4% في الربع الثاني من عام 2018، مقارنة بـ2% في أبوظبي عموماً، بحسب التقرير

وقال جون ستيفنز، المدير التنفيذي لشركة استيكو: ظلت المبيعات في أبوظبي منخفضة، مع انخفاض ملحوظ في الطلب على العقارات الفاخرة والأكبر حجماً، غير أن المشاريع المعلنة حديثاً، والمعروضة بأسعار جذابة وخطط سداد مرنة استمرت في جذب الاهتمام، بما في ذلك المرحلة الثانية التي أطلقت حديثاً من مشروع الغدير التي لاقت إقبالاً كبيراً.

وتم الانتهاء من نحو 1000 وحدة سكنية في الربع الثاني من عام 2018، مع تركز معظم المعروض في جزيرة الريم. وبحلول نهاية عام 2018، من المقرر تسليم 5800 وحدة سكنية إضافية في مناطق مختلفة مثل جزيرة الريم، وجزيرة ياس، وجزيرة السعديات، وشاطئ الراحة ومشروع الروضة بشكل رئيس، ومناطق أخرى.

وظل الطلب على المكاتب منخفضاً، مع مستويات إقبال منخفضة بشكل عام، خلافاً لبعض المناطق الحرة، حيث وصلت مستويات إشغال المكاتب إلى 95%.

وفي العين، تراجعت أسعار إيجار الفلل بمتوسط قدره 7% منذ الربع الأول من عام 2018 و12% سنوياً، وسجلت الوحدات الكبيرة المكونة من أربع وخمس غرف نوم انخفاضاً ملحوظاً، وظلت أسعار الإيجار للمجمعات السكنية المتميزة، مستقرة نسبياً مسجلة» نسبة إشغال شبه كاملة. وانخفضت بالمثل أسعار إيجار الشقق بمتوسط قدره 2% في الربع الثاني من عام 2018، رغم مخالفة المجمعات السكنية القائمة لهذا الاتجاه.