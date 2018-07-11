«شري» الهندية تستحوذ على «إسمنت الاتحاد»

رأس الخيمة (الاتحاد)

استكملت حكومة رأس الخيمة اليوم صفقة الاستثمار الأجنبي المباشر مع شركة «شري للإسمنت المحدودة» الهندية. وتأتي الاتفاقية إتماماً لعملية استحواذ الشركة الهندية على «شركة إسمنت الاتحاد» في رأس الخيمة بعد مضي ستة أشهر تماماً على الإعلان عن الصفقة بتاريخ 11 يناير 2018. وتولّى مكتب الاستثمار والتطوير لحكومة رأس الخيمة إدارة المراحل النهائية لإتمام الصفقة بالنيابة عن حكومة الإمارة.

وقال الشيخ خالد بن سعود القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير لحكومة رأس الخيمة: «يسعدنا في مكتب الاستثمار والتطوير أن يقع اختيار شركة (شري للإسمنت) على إمارة رأس الخيمة لتكون أولى مقراتها العالمية، في إطار صفقة ستتيح لواحدة من كبريات شركات صناعة الإسمنت فرصة غير مسبوقة للعمل خارج سوقها المحلية. وقد اطلع فريق إدارة (شري للإسمنت) على البنية الاقتصادية المزدهرة التي تتمتع بها رأس الخيمة، ويعلم جيداً مدى ملاءمتها لتنفيذ وتأسيس المشاريع الناجحة، بما في ذلك شفافية القوانين، واللوائح التنظيمية التي تسهل مزاولة الأعمال، والالتزام طويل الأمد بتعزيز فرص النمو والازدهار أمام مختلف شركائنا من القطاعين التجاري والصناعي».

من جهته، قال محمد سلطان القاضي، عضو مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير: «واظبت حكومة رأس الخيمة على تطوير مناخ اقتصادي جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، الأمر الذي تجلّى بنجاحها في إتمام صفقة الاستحواذ على شركة إسمنت الاتحاد. وتعمل حكومة رأس الخيمة في إطار التزامها الراسخ بتنمية وتنويع أصولها وطرحها أمام الاستثمارات في الوقت المناسب عند استيفاء معاييرنا، وبما يخدم توجهات الحكومة لما فيه خير ورفاه الإمارة وضمان لمستقبل جميع أبنائها».

من جهته، قال بي جي بانجور، رئيس مجلس إدارة «شري للإسمنت»، والنائب الجديد لرئيس مجلس إدارة «إسمنت الاتحاد»: «تمثل خطوة الاستحواذ على شركة إسمنت الاتحاد لحظة تاريخية بالنسبة لنا، لاسيما أنها أولى صفقات الاستحواذ التي ننجزها خارج الهند. ونحن في شري للإسمنت سعداء بتواجدنا في إمارة رأس الخيمة، ونثّمن التواصل الفعال الدعم الذي تكرم به صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ورؤيته القيادية العصرية. ونحن بدورنا سنعمل على توظيف ما تمتاز به (شري للإسمنت) من مستويات كفاءة الطاقة والإنتاجية العالية، في الارتقاء بمكانة (إسمنت الاتحاد) إلى مصاف كبريات الشركات العالمية الرائدة».