«محكمة الشارقة»: تنازل المدعي في قضية «نقفي» والحكم الأحد المقبل

أحمد مرسي (الشارقة)

قدم محامي المدعي في القضية المتهم فيها عارف مسعود نقفي، مؤسس مجموعة «أبراج كابيتال»، بشأن إصدار شيك من دون رصيد «مرتجع» يبلغ قيمته 177مليون درهم، «48 مليون دولار»، مذكرة طلب فيها التنازل عن القضية.

وحجز القاضي، في جلسة عقدت بمحكمة الشارقة الجزائية صباح أمس، القضية ليوم الأحد الموافق 15 يوليو الجاري للحكم فيها، وذلك عقب تقديم محامي المدعي لمذكرته.

وحظيت الجلسة بحضور وكالات أنباء عالمية، وتغيب أيضاً نفقي عن الحضور، لوجوده حالياً خارج الدولة، ومحمد رفيق لاخاني، مسؤول تنفيذي في المجموعة.

وتعود تفاصيل القضية إلى إصدار مكتب النائب العام في الشارقة، أمراً باستدعاء المتهم الأول الموجود حالياً خارج الدولة، والمتهم الثاني، بسبب تحرير شيك بقيمة 177.1 مليون درهم «48 مليون دولار»، موقع من المتهمين، وأن المدعي بالحق قدم قرضا بقيمة 300 مليون دولار موزعا بواقع مائتي مليون لأبراج كابيتال و100 مليون دولار للمتهم الأول، وتم تسليم الشيكات كضمانة لحين الاتفاق على آلية السداد والضمانات، فيما تم لاحقاً سداد 33 مليون دولار من القرض.